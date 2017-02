Trop tôt pour dire que le N.-B. se vide

Avec une baisse annuelle moyenne de la population de 0,1%, il est encore tôt pour dire que le Nouveau-Brunswick est en train de «se vider». Mais si nous cherchons des moyens pour croître notre démographique, ce ne sont pas les arguments en notre faveur qui manquent.

Notre province est comme un secret bien gardé au Canada. Si les nouveaux arrivants débarquaient à Moncton, par exemple, plutôt que dans les grands centres, il est probable que plusieurs resteraient. Ils y trouveraient une industrie croissante et variée, des centaines d’emplois de haute technologie vacants, et une culture dynamique et pro-affaires. Ils s’achèteraient une maison avec l’équivalent de deux années de salaire plutôt que 10 années de salaire à certains endroits au Canada, et ils conduiraient 10 minutes au travail.

Leurs enfants iraient à des écoles publiques de qualité en Français ou en Anglais, et ils auraient accès à des installations pour pratiquer les sports qu’ils veulent. Juste à côté, ils s’amuseraient sur les plages et les parcs nationaux, et trouveraient des activités à faire tout l’hiver et l’été.

Chaque nouvel arrivant devrait savoir que vivre au Canada ne veut pas forcément dire vivre des embouteillages au quotidien et payer une hypothèque toute sa vie. Nos avantages sont réels et mesurables, et c’est à notre gouvernement de les utiliser pour promouvoir la région.

Alain Haché

Moncton