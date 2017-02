Tout critiquer

Je ne peux m’empêcher de réagir aux propos du défendeur du parti conservateur dans les chroniques Face-à-Face du samedi dans L’Acadie Nouvelle, Jeannot Volpé.

Dire qu’il a servi comme chef par intérim du parti conservateur lorsque son parti était dans l’opposition… Il faut reconnaître, cependant, que ce n’était pas très fort comme gouvernement durant ce mandat et il a probablement été le chef par intérim le plus faible que le parti conservateur a eu.

Et maintenant, il se permet de critiquer tout, absolument tout ce que les gouvernements Gallant ou Trudeau ont fait ou entreprennent depuis qu’ils les ont chassés du pouvoir au provincial et au fédéral. Ses déclarations montrent un mépris envers ces deux paliers de gouvernements. Selon lui, il n’y a rien de bon ou de positif avec les gouvernements actuels.

J’aimerais lui faire remarquer que le taux de popularité du Parti libéral autant dans la province qu’au Canada est de plus 50% et plus et que le Parti conservateur croupit loin deuxième. Si le parti NPD était plus crédible et mieux organisé, les conservateurs seraient probablement en troisième place.

Il n’y a rien d’étonnant que le Parti conservateur, avec de telles prises de position de ses membres qui se pensent influents, en arrache présentement. L’élection de leur nouveau chef au niveau provincial le démontre clairement.

Albert Lagacé

Notre-Dame-des-Érables