Une chronique décevante

J’ai parcouru attentivement la rubrique «Face à Face» de l’Acadie Nouvelle du samedi 4 février.

J’ai été déçu du texte de Jeannot Volpé. J’ai des amis chroniqueurs et je sais qu’il peut être difficile de produire un texte de qualité chaque semaine. Je pense que, cette fois-ci, M. Volpé ne s’est pas donné la peine.

C’est du manque de qualité de l’argument que je veux parler et non de l’opinion exprimée.

Il y a multiples mentions des «médias socialistes». Parle-t-il du New York Times, du Washington Post ou de CNN ? Il y a plus socialiste.

Il y a une prémisse sous entendue que «socialiste» est un grave défaut et donc, si on qualifie les médias de socialistes, ils sont par le fait même discrédités. C’est un argument ad hominem, donc une faute de logique.

Je rappelle que sans les mesures socialistes de Louis J. Robichaud, nous n’aurions pas l’Acadie que nous avons sur le plan de l’éducation, la santé et le développement économique. Donc, le mot «socialiste» n’est pas aussi péjoratif que M. Volpé semble le suggérer.

Les élections américaines sont un procédé qui appartient à la démocratie. Officiellement, c’est démocratique et c’est sur cette base que Obama a quitté la maison blanche sans résistance et que Hilary Clinton n’y est pas. Est-ce que cette élection fut tout à fait démocratique? Certainement pas si on considère les nombreux obstacles à l’expression du vote, le rôle de l’argent, le discours mensonger et démagogique, l’intervention étrangère et un système qui, comme au Canada, ne fait pas de la pluralité du vote le critère de la victoire. Donc, un processus de démocratie, mais pas un processus vraiment démocratique.

Je suis d’accord que protester contre le résultat de l’élection est discutable même dans les circonstances que je décris. Arguer se basant sur la prémisse d’une élection démocratique qu’il est injustifié de protester massivement contre des projets de suppression des droits des citoyens et des citoyennes par le président est peut-être un argument de l’avocat du diable, mais ce n’est pas sérieux; c’est mon avis.

Enfin, à mon avis, le ton de l’article ressemble tristement à certains médias, un peu étonnant venant d’un bachelier en éducation.

Daniel Beaudry

Moncton