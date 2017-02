Une coop scolaire pour combattre l’analphabétisme

Un comité du DSL de Saint-Paul-de-Kent propose au Conseil d’éducation du DSFS l’aménagement d’un Centre communautaire scolaire dirigée par une coopérative propriétaire, comme suite à la fermeture de leur école jugée non viable. Cette nouvelle entité permettrait d’intégrer les activités scolaires aux divers services socioculturels offerts à partir du Centre multifonctionnel actuel.

Ce concept m’apparaît porteur de promesses. Encore faudra-t-il déterminer comment le fonctionnement coopératif de cette institution s’inscrirait dans la philosophie de l’administration scolaire qu’encadre la présente Loi sur l’éducation du Nouveau-Brunswick, qui prévoit la gestion régionale de l’éducation par des élus de la communauté. Ce projet pourrait cependant respecter la Jurisprudence afférente à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, dans la mesure où ce serait les ayants droit regroupés en coopérative qui éliraient leur équipe de gestion.

J’invite tous les DSL et toutes les municipalités à appliquer un tel principe comme solution à l’épineux défi de l’alphabétisme. Depuis bientôt 30 ans, des études nationales et internationales démontrent le faible niveau d’alphabétisation des citoyens adultes francophones du Nouveau-Brunswick, sur lequel les mesures correctives appliquées jusque-là ont eu très peu d’effet.

Il est plus que temps pour la communauté de se prendre en main et de se donner les infrastructures locales et régionales qui lui permettront d’implanter et de gérer elle-même les moyens qu’elle se sera donnés en fonction de ses besoins pour contrer ce fléau. Et elle est en droit d’exiger les ressources humaines et financières publiques requises pour atteindre le mieux-être que procurera à ses membres un niveau d’alphabétisme sensiblement amélioré.

Le DSL de Saint-Paul pourrait faire preuve d’innovation exemplaire en ce sens s’il décidait d’inclure l’alphabétisation des adultes dans son projet de Centre communautaire scolaire ou, à défaut, parmi les services déjà offerts au Centre multifonctionnel.

Cyrille Sippley

Saint-Louis-de-Kent