J’ai la mauvaise habitude de ne pas lire le journal la journée de sa publication. J’entasse les journaux dans mon bureau et je les parcours tous une ou deux fois par semaine. C’est avec un certain étonnement que j’ai lu l’Acadie Nouvelle des 10 et 14 février. Les demandeurs de fonds sont nombreux. Il semble qu’on ne réalise pas que la province du Nouveau-Brunswick a une dette de 14 milliards$ pour laquelle on paie en intérêts un peu plus de 2 millions $ par jour.

On ne compte pas ici la dette d’Énergie NB de 5 milliards$ dont le gouvernement est l’endosseur. Les demandes de subvention ont toutes leur mérite et sont valables. Il y a seulement un petit problème… le gouvernement du N.-B. n’a pas les moyens de toutes les soutenir. Voici quelques cas: le financement de l’Université de Moncton n’est pas suffisant d’après le recteur. Il a raison, mais les moyens financiers ne permettent pas de faire plus. Dans la rubrique «Mon Opinion» du 10 février, Alcide LeBlanc vante les mérites du gouvernement, qui versera 25 millions$ sur trois ans pour maintenir debout l’Institut de Memramcook, qui tombe en ruine. Il a peut être raison, mais je ne suis pas d’accord.

Et voici la meilleure. Ceux qui veulent sauvegarder l’église de Bas-Caraquet demandent au gouvernement de leur transférer la modique somme de 475 000$ pour terminer les travaux de rénovation en invoquant le Programme du patrimoine architectural du gouvernement. Il faut avoir du front au tour de la tête pour faire une telle demande. On va fermer, dans un proche avenir, 15 églises dans le diocèse de Moncton. On va avoir un méchant paquet d’églises sur le dos. Va-t-on chercher à les sauver en faisant appel au gouvernement? Je suis aussi catholique que n’importe qui, mais je n’accepterai jamais que mes taxes servent à restaurer des églises ou à les garder vivantes. Il y a d’autres moyens.

Je vous invite à lire l’éditorial «À petit feu» de François Gravel, publié le 14 février. Excellent!

Gérard Marcoux

Dieppe