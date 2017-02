Une mort évitable

Cette lettre est en lien avec le texte «Mort dans un banc de neige à Saint-Jean» (Acadie Nouvelle 17 février 2017).

C’était une mort très probablement évitable.

Beaucoup de gens que j’ai soigné sans succès pour une crise cardiaque dans les débuts de ma pratique médicale à Moncton, après mon arrivée en 1984, auraient survécu à l’époque s’ils avaient bénéficié des connaissances et des outils que nous possédons aujourd’hui. À cette époque, si cet homme s’était présenté à l’hôpital avec des malaises cardiaques, le résultat aurait fort bien pu être le même: un décès pas dans la neige, mais dans un lit d’hôpital.

L’histoire rapportée dans l’Acadie Nouvelle dit qu’il avait «douleurs thoraciques dans les jours précédant son décès».

Il arrive souvent qu’un infarctus soit précédé d’un ou plusieurs de malaises thoraciques. Ces malaises sont provoqués par le début de la formation d’un caillot dans une artère coronaire qui, sans intervention, finira par boucher complètement l’artère provoquant la mort d’une partie du muscle cardiaque qu’on appelle un infarctus. Dépendamment du type d’infarctus et de la quantité de muscle perdu, on aura un décès, une perte de fonction cardiaque limitée ou franchement une insuffisance cardiaque débilitante.

C’est bien de recommander aux gens d’y aller mollo avec la pelle quand on n’est pas en forme, mais il est encore plus important de consulter rapidement à l’hôpital quand on a un malaise thoracique inhabituel, qu’il survient à l’effort ou non. Ces douleurs peuvent ne pas être cardiaque, mais, dans le doute, mieux vaut consulter.

Il est très probable (mais non 100% certain) que si notre jeune concitoyen âgé de 46 ans de Saint-Jean avait réagi à ses douleurs thoraciques en se présentant le plus tôt possible à l’hôpital, il serait retourné dans sa famille quelques jours après une intervention médicale.

Dommage!

Dr Daniel Beaudry,

Moncton