La société et l’école doivent être plus respectueuses

Dans les heures suivant la récente horrible tragédie survenue dans une mosquée à Québec, plusieurs personnes ont exprimé sincèrement leurs condoléances envers la communauté musulmane. Dans les médias, on pouvait lire ou entendre une série de conseils par lesquels on indiquait qu’il fallait pratiquer les uns envers les autres la solidarité et la tolérance.

En toute franchise, je n’apprécie guère le terme tolérance. En quelque sorte, ce mot dénote un mépris, voire une sorte de condescendance. Tolérer quelqu’un, c’est dire ni plus ni moins que je l’endure!

Par quoi donc remplacer le mot tolérance? C’est bien simple. Mieux vaut utiliser le mot respect, car ce terme comporte politesse, civilité, estime, déférence. Il ne contient aucun élément négatif. Au contraire, au contact des personnes peu importe leur âge, leur rang social ou autres facteurs sociaux, chacun doit manifester le même degré de considération envers l’autre tout en visant à ne pas le blesser ni à le heurter.

En me basant sur les récentes élections américaines, permettez-moi quelques exemples pour mieux illustrer mes propos. Le candidat républicain, Donald Tump, appelait madame Hillary Clinton «Crooked Hillary». Les gens qui appuyaient ce candidat l’applaudissaient. Un manque flagrant de respect. Depuis que M.Trump occupe la présidence, certains comédiens font maintenant beaucoup d’argent en se moquant de lui. Encore du mépris et de l’indignité humaine.

Si la société accepte ces allures dégradantes, devrait-on alors les accepter dans le milieu scolaire? Pas du tout. Personne n’a le droit de faire souffrir quiconque.

Les écoles font de leur mieux pour enrayer ce fléau, car chaque élève, peu importe sa condition, mérite d’être respecté dignement. Malgré ces efforts louables, certains jeunes souffrent peut-être encore et en silence aux dépens des soi-disant comédiens ou bourreaux scolaires!

Alcide F. LeBlanc

Moncton