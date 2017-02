Célébrons la Confédération

En tant que l’une des quatre provinces fondatrices de la Confédération, le Nouveau-Brunswick a de nombreuses raisons de célébrer le 150e anniversaire du Canada. Depuis 1867, notre province a grandement contribué au Canada et l’a aidé à devenir un pays prospère, diversifié et dynamique, un pays hautement estimé partout dans le monde.

Parmi nos nombreuses contributions qui ont façonné le Canada, il y a une qui se démarque: le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au pays. À bien des égards, le Nouveau-Brunswick est un microcosme du Canada. Notre province est unique sur la scène nationale depuis 1969 alors que l’Assemblée législative adopte la première Loi sur les langues officielles.

À cette époque, tant le premier ministre Louis J. Robichaud et, son successeur éventuel Richard B. Hatfield, chef progressiste-conservateur de l’Opposition officielle, ont pris la parole d’une seule voix pour appuyer la vision ambitieuse d’une province qui assurerait la promotion et la protection des deux langues officielles. L’Assemblée législative a adopté la Loi à l’unanimité. Depuis lors, l’appui au bilinguisme officiel a toujours été une mission non partisane pour les premiers ministres et l’est toujours.

La Loi sur les langues officielles a transformé le Nouveau-Brunswick. Qu’il s’agisse de perspectives d’amélioration en matière d’éducation, de meilleures relations internationales et d’emplois additionnels, la Loi a engendré des occasions économiques, sociales et culturelles qui n’auraient pas été possibles autrement. Au fil des ans, les premiers ministres ont reconnu qu’il s’agissait en fait d’une évolution et non d’une révolution.

La conversation sur le bilinguisme au Nouveau-Brunswick porte parfois sur la prestation des services gouvernementaux, sur la façon, au jour le jour, selon laquelle le gouvernement exerce ses activités et offre ses services en français et en anglais. Il n’est donc pas étonnant que surgissent occasionnellement des désaccords; mais alors que nous trouvons des solutions à ces différents, nous devons rester conscients que les gains émanant de notre tolérance et de notre diversité renforcent notre capacité à faire face à l’avenir de manière constructive, et ce, avec confiance et détermination. Cela aide à mieux placer le Nouveau-Brunswick sur la voie d’une économie mondiale ouverte, à attirer des investissements et à générer de plus grandes possibilités pour tous et toutes.

Alors que nous célébrons le 150e anniversaire du Canada, tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises peuvent être très fiers de ce qu’ils et elles ont accompli ensemble et de leurs contributions à l’édification de notre pays. Plus important encore, nous pouvons envisager l’avenir avec optimisme, alors que nous assurons la préservation et la promotion du caractère unique de notre province et bâtissons un Nouveau-Brunswick plus prospère au sein d’un Canada uni.

Frank McKenna

Raymond Frenette

Camille Thériault

Bernard Lord

Shawn Graham

David Alward