Merci aux gens de Petit-Rocher

M. le maire Luc Desjardins, maintenant que la poussière est retombée, la chaleur et le confort revenus, nous profitons de l’occasion pour signifier notre gratitude aux bénévoles et commerçants de Petit-Rocher.

Leurs interventions pour servir des repas chauds aux gens de la paroisse de Paquetville, Notre-Dame des Érables ainsi que des localités environnantes sans électricité depuis le 26 janvier a fortement été apprécié vu les circonstances.

Vos concitoyens ont fait preuve d’une générosité et d’une organisation sans pareil. Nous levons notre chapeau à ces personnes qui se sont présenté en avant-midi le 29 janvier avec leurs remorques remplies de nourriture, de contenants d’eau et prêtes à faire la cuisine à l’extérieur en plein mois de janvier.

Tout était organisé au quart de tour. Chacun sachant ce qu’il devait faire. Les hommes à la cuisine à l’extérieur, et les femmes pour servir dans un ordre impeccable. Voir tous ces gens œuvrer dans la bonne humeur et efficacité donnait chaud au cœur. L’armée n’aurait su être plus efficace.

Servir environs 900 repas chauds (steak, jambon, patates, légumes, jus, desserts) ainsi que hamburger et hot dogs dans un délai de cinq heures et de surcroît cuit sur des BBQ… il faut le faire et le mot d’ordre ne peut-être qu’organisation.

Lors de cette journée, vous n’avez non seulement réconforté les gens avec vos repas, mais vous leur avez donné l’espoir qu’ils n’étaient pas seul.

Aux bénévoles locaux présents, vous leur avez donné l’élan de continuer, ce qu’ils ont fait jusqu’au 7 février.

Même si vous n’avez pas été incommodé par le verglas qui a sévi, vous en faites désormais partie, car toutes les fois que les gens des environs s’en souviendront, ils ne pourront faire autrement que de mentionner votre geste généreux.

Ne connaissant pas toutes ces personnes, je vous demande de leur transmettre notre profonde gratitude et reconnaissance.

Trop souvent de nos jours, les médias nous transmettent le côté sombre de l’être humain. Ce sont des actions tel que vous avez posées qui nous réconcilient avec notre prochain.

Ronnie Branch et Lise Pitre,

Trudel