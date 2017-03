Merci à la famille de Christian Brun

Quand un être cher nous quitte, la famille, les amis se rappellent les moments heureux, un peu fous et ses accomplissements. On veut aussi se souvenir et rappeler les valeurs de cette personne.

C’est avec émotion et reconnaissance que nous avons appris que la famille Brun a demandé qu’en hommage et souvenir de Christian, des dons pussent être faits à deux organismes: l’un soutenant ceux et celles ne mangeant pas tous les jours à leur faim, l’autre soutenant les enfants ayant moins l’intérêt de la lecture, des mots, des livres, pourtant si importants dans les études et dans la vie.

Merci aux parents et aux amis de Christian Brun. De la part des enfants et de nos 300 bénévoles.

George Wybouw,

Président Lire et faire lire Acadie