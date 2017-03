Faites moi rire!

Un référendum pour changer le mode de scrutin actuel pour un mode de scrutin préferentiel? Avant de faire toutes sortes de déclarations somptueuses sur ce mode de scrutin, quelqu’un pourrait-il m’expliquer deux choses. C’est quoi le problème avec le mode de scrutin majoritaire (uninominal à un tour, NDRL) actuel qui nous a bien servi depuis 175 ans? C’est quoi au juste un scrutin préférentiel? Comment ça fonctionne?

Je n’ai pas encore entendu une explication comprenable de ce nouveau mode de scrutin avancé par quelques supposés experts et politiciens déçus. Si les référendum à ce sujet ont échoué dans trois provinces canadiennes, c’est que les électeurs ne comprennent pas le système proposé et ne se sont pas rendus aux urnes. Et voilà que Brian Galant veut lancer un référendum sur le sujet au Nouveau Brunswick. Comédie et perte de temps!

Le système majoritaire est le meilleur système de votation, le plus employé au monde* et le plus facile à comprendre. On a vu le système américain fonctionner lors de l’élection du président américain. Une atrocité! Hillary Clinton a obtenu trois millions de votes de plus que Donald Trump et l’arrogant Trump a été élu président. On pense changer ce système au États-Unis pour qu’il soit plus équitable et plus représentatif de la majorité des électeurs et éviter qu’un candidat à la présidence soit élu sans avoir obtenu la majorité des votes.

Le gouvernement du Nouveau Brunswick a d’autres options à examiner avant de traîner les gens dans un référendum inutile sur un mode de scrutin qui fonctionne bien et que les gens comprennent. Il me semble que l’Acadie Nouvelle devrait faire un sondage auprès de ses abonnés sur le scrutin préférentiel. Je pense,que vos abonnés, en majorité, vous, diront qu’il n’y comprennent rien comme moi. En tout cas, je le présume.

Gérard Marcoux,

Dieppe

* NDLR: Selon democratienouvelle.ca, 42% de 183 pays étudiés utilisent une forme de scrutin majoritaire (qui inclut le système actuel et le scrutin préférentiel proposé), alors que 58% utilisent un mode proportionnel.