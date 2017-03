Elle nous «donne des ailes»

Plusieurs personnes boivent de la Red Bull pour gagner de l’énergie rapidement, ou comme les publicités disent: «pour avoir des ailes», mais ces ailes seraient-elles pour l’au-delà? La Red Bull est-elle mauvaise pour vous?

À mon avis, la Red Bull est très mauvaise pour la santé. Quand on boit une Red Bull, notre sang devient plus visqueux, nous donnant ainsi de plus hautes probabilités d’avoir une maladie cardiovasculaire (du cœur et de la circulation sanguine) ou d’une crise cardiaque. Certaines personnes disent aussi qu’une Red Bull, c’est comme du café. Le problème, c’est que ce n’est pas le cas. La Red Bull contient des ingrédients néfastes pour la santé et des effets secondaires incluant: maux de tête, changement d’humeur, anxiété, irritabilité et stress. Elle nous donne également envie d’en acheter d’autres, donnant plus d’argent à la compagnie et nous donnant de plus gros risques de maladies graves.

Selon moi, personne ne devrait boire de Red Bull. Tous ces effets négatifs et ces risques de maladies simplement pour un peu d’énergie. Se reposer et prendre des heures de sommeil est pour moi la meilleure solution, sans avoir à craindre des maladies. Et en plus, c’est gratuit!

Vincent Haché

Élève de 7e année, École Le Domaine Étudiant de Petit-Rocher