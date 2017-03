La nature sera toujours plus forte

On a beau faire les fanfarons et se pavaner avec toutes nos technologies, nos gadgets électroniques, ainsi que nos mécaniques; c’est la nature qui aura le dernier mot! Avec ses tremblements, ses coups d’éclat, ses tempêtes de neige, de pluie et de verglas, elle nous offre à l’occasion une belle leçon de simplicité, de bienveillance et de solidarité. Si parfois la misère engendre des frères, cette fois-là, nous étions tous unis dans un même de combat. Le 15 mars 2017, une grande partie du Québec était ensevelie sous la neige. De mémoire d’homme c’était la deuxième tempête en importance depuis un siècle.

Vivants depuis nombreuses années dans un quartier multiethnique, cette journée-là; Canadiens-français, Anglais, Québécois, Acadiens, Arabes, Asiatiques, telle une armée de petits soldats, nous avions troqué nos armes de protection massive pour des pelles, des balais et des souffleuses. Au front nobles citoyens et vaillants camarades, il faut se dépêtrer et déneigeons! Mon Pays n’était plus mon pays, c’était l’hiver! Malgré tant de beauté cruelle, chacun se saluait, souriait et se parlait, offrant son aide aux voisins d’à côté et aux passants mal pris. Sans peur et sans questions, nous allions tout naturellement vers l’autre pour lui tendre la main.

Après la tempête, ce fût l’accalmie et tout est redevenu comme avant. Chacun est rentré chez soi et a repris sa place comme si de rien ne c’était passé. Pour ce court instant de trêve, ça m’a rappelé que peut-être l’humain n’avait pas encore perdu totalement de son humanité. Il suffit parfois d’un coup de gueule de la part de Dame nature pour réaliser que nous ne sommes pas seuls sur cette planète et qu’on ne devrait pas toujours attendre que le ciel nous tombe sur la tête pour se regarder, se sourire, communiquer et s’entraider. Ma foi, suis-je en train de rêver et de vous dire que j’ai quasiment hâte à la prochaine tempête? Oui! Et pourquoi pas? Mais mon Dieu, surtout pas de verglas!

Florian Chiasson

Anjou, Québec