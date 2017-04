Un examen du système de santé mentale dans sa globalité est nécessaire

Les statistiques rapportées dans l’Acadie Nouvelle du 19 avril, selon lesquelles il y a eu 126 suicides dans la province en 2016, suscitent un questionnement puisque le nombre est beaucoup plus élevé que la moyenne des dernières années.

Claude Snow

Caraquet

Ce qui est toutefois encore plus surprenant, ce sont les propos du ministre de la Santé, Victor Boudreau, qui explique le phénomène en disant que «beaucoup de gens ne vont pas chercher de l’aide». Voilà une affirmation qui mérite des éclaircissements.

Ce que nous constatons sur le terrain, ce n’est pas tant le manque d’appels à l’aide comme le manque de services disponibles, puis les nombreuses difficultés liées à l’accès.

Les services d’intervention de crise, qui répondaient jadis aux appels le soir et durant la fin de semaine jusqu’à 24h, ont été grandement réduits et n’offrent plus de service actuellement en soirée.

Les familles en détresse ne savent plus qui appeler après les heures régulières de travail. On les conseille d’appeler une ligne d’écoute ou bien de contacter l’urgence la plus proche. En appelant l’urgence, on leur demande d’abord de passer par Télé-Soins pour une première évaluation, puis d’amener la personne en crise à l’urgence, sinon d’appeler la police pour qu’elle fasse le suivi.

Les personnes les plus difficiles à desservir sont celles qui sont en crise, qui traversent un épisode psychotique et qui sont récalcitrantes à recevoir tout traitement. Elles sont désorganisées mentalement et peuvent avoir des idées délirantes. Elles sont enfermées dans un monde irréel qui exerce une emprise sur elles. Elles vivent un véritable enfer. Si elles demeurent seules, leur situation est d’autant plus préoccupante puisqu’il n’y a personne pour faire un appel à l’aide, surtout que souvent, elles ont coupé la communication avec l’extérieur et les proches ont cessé de venir les visiter. Si, de plus, elles consomment, le problème s’amplifie et le risque s’accroît.

Souvent aussi, ces personnes fuient le système de santé mentale parce qu’elles en ont peur. Elles préfèrent se tourner vers leurs proches, mais leur dépendance devient épuisante à la longue.

La famille se trouve dans un dilemme. Elle ne veut pas couper les ponts et s’inquiète que la personne en crise porte atteinte à sa vie ou se laisse simplement mourir, faute de bien se nourrir ou de prendre ses médicaments, mais par contre, elle craint les représailles si elle force la note en faisant un signalement.

Les questions liées au respect de la vie privée et à la liberté de choix compliquent la situation. Pour éviter d’empiéter sur le droit à la vie privée, les professionnels attendent que les gens en détresse fassent eux-mêmes une demande d’aide, ce qu’ils sont incapables de faire. On les laisse parfois végéter entre la vie et la mort, sans intervenir, à moins que leur vie ou celle des autres soit en danger. Même leur donner un coup de fil est considéré comme une ingérence dans leur vie privée.

Cette situation conduit à une impasse. Les portes sont fermées partout, comme si tout le monde était en mode d’attente et qu’il fallait attendre que la personne soit au bord du précipice ou qu’elle fasse une tentative suicidaire. Pourtant, la protection de la vie doit l’emporter sur le droit à la vie privée.

Les intervenants les moins aguerris craignent que les personnes en crise leur sautent sur le dos et s’en remettent trop souvent à la police pour venir à leur rescousse. C’est donc à celle-ci qu’incombe la tâche de recevoir les appels de détresse et de se rendre sur place pour déterminer si le risque est suffisamment prononcé pour justifier le retrait obligatoire de l’individu de son domicile.

Si la police le juge nécessaire et que la personne est amenée à l’urgence, il n’est pas certain qu’elle sera vue en priorité, en fonction du résultat du processus de triage et la disponibilité des médecins à l’urgence. À l’heure des repas, par exemple, il se peut que le médecin en appel soit absent et la période d’attente sera d’au moins une heure.

Ainsi, plutôt que d’en vouloir à ceux qui ne réclament pas de services, il faut se poser des questions au sujet des services qui leur sont disponibles. Il faut bien que quelqu’un évalue la gravité du risque quand une urgence se présente, mais est-ce à la police à le faire?

Le policier peut accompagner l’intervenant pour lui assurer une protection dans les rares cas où cela est nécessaire, mais c’est à l’intervenant de crise, et non à la police, d’évaluer le risque et la détresse de l’individu. Le suivi doit être assuré par l’intervenant qui devrait prendre la personne en charge, lui offrir des services pratiques et l’accompagner dans ses démarches, et non simplement lui donner le numéro de téléphone d’une ligne d’écoute.

Le manque de ressources humaines en santé mentale est la source du problème. Depuis que les services de santé mentale relèvent des régies de santé, la situation a empiré. Le rôle des intervenants de crise est trop restrictif, les listes d’attente se sont allongées et les interventions à domicile ont cessé. Bien souvent, l’intervention consiste à gérer le dossier par ordinateur et diriger la personne en détresse ailleurs, plutôt que d’aller vers elle.

Il est grand temps que l’on procède à un examen du système de santé mentale dans sa globalité, car autrement, le nombre de suicides risque d’augmenter.