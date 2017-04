J’ai vécu Sodexo

Cela s’est passé en avril dernier en Bretagne, France. À la suite d’un accident, j’ai dû subir une opération à l’hôpital l’Océane, à Vannes. J’y ai passé deux nuits et trois jours. Comme j’avais faim le lendemain de ma chirurgie! Comme je vais bien manger! En France, on ne peut s’attendre à moins. Une employée de la cuisine vient déposer un plateau contenant mon repas puis part aussitôt, sans mot dire. Je regarde ce que contient le plateau: un petit plat en plastique rigide recouvert d’une pellicule elle aussi en plastique qui colle aux aliments. Je me crois sur un vol transatlantique d’Air Canada en plus.

Au menu, une blanquette de veau accompagnée d’une purée de pommes de terre qui ressemble davantage à un nid de blancs d’œufs fouettés. Mais, me suis-je dit, c’est de la blanquette de veau, un plat national. Ce sera sûrement bon. J’attaque le plat et constate que j’avais raison. Ces repas ne sont pas préparés par le personnel de la cuisine ai-je vite conclu. Le lendemain, on me sert un filet de poisson. Même geste rapide, presque furtif , de la part de l’employée qui dépose le plateau, toujours sans mot dire. Le filet s’apparente davantage à une galette plate de miettes de chair de poisson compressée sans goût distinct. J’ose lui demander qui gère ce service. Visiblement embarrassée, elle me répond la tête baissée que c’est Sodexo et confirme qu’il s’agit de plats surgelés puis réchauffés. Les plats mijotés ont disparu. Oh que le fricot et le vrai poisson me manquaient! Pourtant, chez les Bretons, on mange comme des reines et des rois.

Durant mon séjour à cet hôpital, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs autres éclopés comme moi. Tous, sans exception, ont exprimé leur profond dégoût envers la nourriture infecte qu’on leur servait. Je n’ai rien appris sur la provenance des aliments et l’endroit sur la planète où sont fabriqués ces plats.

Vivement Sodexo dans nos hôpitaux…!

Gaëtane Godin

Grande-Digue