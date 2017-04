Une initiative tout à fait originale!

Alcide F. LeBlanc,

Moncton

Personne n’osera dire que le Comité paroissial des affaires économiques de Baker-Brook manque d’imagination ou d’initiative.

Si j’ai bien interprété le sens de l’article publié dans l’Acadie Nouvelle dans l’édition du 27 avril 2017, pour mieux financer les activités paroissiales, ce comité organise, sur une base régulière, un tirage moitié-moitié qui a permis jusqu’à présent d’accumuler approximativement la somme de 2 000 dollars. Cela n’est pas du tout négligeable.

Pour mériter le prix, la personne détentrice du billet gagnant doit être présente lors du tirage qui se fait à l’église. Par ce moyen, on attire plus de fidèles à la messe dominicale sans oublier que la quête augmente également. Automatiquement et simultanément, deux bénéfices financiers sont tout à coup garantis.

Si cette manière de faire eût été pratiquée dans le Temple de Jérusalem, au temps de Jésus, plusieurs Pharisiens en auraient probablement profité pour le piéger! Qu’aurait été sa réponse ?

Dans tous les cas, si ma mémoire est moindrement fidèle, n’a-t-il pas chassé avec colère les vendeurs du temple qu’il considérait à juste titre comme une maison de prières ?