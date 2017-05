À quand l’As de coeur pour remplir les églises?

Dernièrement, les chasses à l’as poussent comme des champignons. On veut sauver les églises à tout prix. Personnellement, je n’ai rien contre cette pratique, mais quand va-t-on commencer à mettre de l’argent pour remplir les églises? Tout le monde sait que ces dernières sont pratiquement vides.

Je pense qu’il faudrait investir dans la modernisation des pratiques religieuses. Les jeunes sont pas mal plus instruits que nous ne l’étions dans le passé. Ils veulent quelque chose qui colle à leur réalité. Les chorales et l’orgue sont bien, mais on pourrait de temps à autre faire un spécial pour ces jeunes et mettre une musique plus dynamique. Les homélies pourraient être plus réfléchies pour refléter la réalité des jeunes. En 2017, on parle encore de Satan au lieu de simplement dire que quelque chose est mal.

L’Église comme on la connaît a déjà subi de grands changements, mais ce n’est pas suffisant. Elle se doit d’aller à la rencontre des jeunes et moins jeunes. Présentement, on met beaucoup trop d’importance sur le contenant et pas assez sur le contenu.

Mariette Paulin

Village-Blanchard