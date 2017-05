Pourquoi ne pas favoriser davantage l’aide à domicile?

À la suite des nombreuses observations faites à l’égard du vieillissement de la population, pourquoi se passe-t-il si peu de choses si ce n’est que des études et des promesses quand vient le temps de décider du sort de ces aînés?

De suggestions sont faites au gouvernement. Le transfert des aînés, une fois rétablis, vers d’autres établissements que les hôpitaux pourrait faire économiser aux contribuables une moyenne de 800$ par jour par personne. D’autant plus que le milieu hospitalier n’est pas propice aux personnes qui n’exigent pas plus de soins.

Pourquoi le dossier des aînés ne serait-il pas la responsabilité du ministère de la Santé comme il se doit? N’est-ce pas là qu’aboutissent les fonds fédéraux en matière d’assurance-maladie? C’est bien le cas dans les autres provinces.

Avec 1000 lits dans les foyers de soins spéciaux, le gouvernement pourrait être plus créatif. Il pourrait peut-être s’inspirer de l’Ontario en ce qui a trait au placement des aînés. Les soins à domicile, avec tout ce que cela comporte, devraient constamment faire l’objet de nos préoccupations.

Le gouvernement fait souvent allusion aux soins à domicile avant toute autre solution. Souhaitons qu’il ne s’agisse pas là que de vœux pieux. Que faut-il de plus pour faire avancer les dossiers? Les établissements de soins reçoivent du gouvernement 18,40$ l’heure et les employés sont chanceux s’ils obtiennent plus de 13,40$. Certains établissements, me dit-on, pourraient exiger jusqu’à 22$ l’heure des résidents non subventionnés. Dans de telles circonstances, les employés reçoivent-ils plus que le salaire minimum?

Aux prochaines élections, il sera intéressant de voir qui s’intéressera davantage aux soins à domicile dans leur ensemble. Pourquoi ne pas s’enquérir de ce qui se passe en Nouvelle-Écosse, où il se passe des choses intéressantes, pour y puiser quelques idées pertinentes?

Cecile Cassista

Riverview