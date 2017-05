La privatisation des services de santé: à quel prix?

Économiser 7,9 millions $ par année en privatisant certains services de santé, mais… À quel prix? Quels seront les coûts associés à la suppression de 280 emplois bien rémunérés? Est-ce que le ministre Boudreau a bien calculé?

Quand 280 bons emplois sont supprimés, bien, ça brise des rêves… Le rêve de 280 chefs de famille qui espéraient pouvoir un jour accéder à un de ces postes bien rémunérés afin de se sortir du cycle de la pauvreté. Alors, c’est à se demander… à quel prix?

Pourquoi supprimer 280 emplois bien rémunérés, quand ils se font déjà assez rares dans cette province, et forcer 280 familles à entrer dans le cycle de la pauvreté?

Car la pauvreté au Canada est définitivement moins bénigne qu’on pourrait le croire. Des études canadiennes ont même déjà recensé des cas de malnutrition assez sévères chez les enfants pauvres, assez pour causer des retards de croissance. Oui, des enfants canadiens mal nourris au point d’être moins grands que la normale pour leur âge; mal nourris au point de causer des dommages irréparables à leur petit corps et à leur cerveau. C’est encore à se demander… à quel prix?

De plus, il a été démontré que les personnes vivant en situation de pauvreté sont plus souvent atteintes de maladies chroniques. Et qui dit plus de maladies chroniques, dit plus de visites dans le système de santé. Et qui dit plus de visites dans le système de santé, dit automatiquement une augmentation des coûts associés.

Plus encore, il a été démontré que les séjours en milieu hospitalier des personnes pauvres sont en moyenne significativement plus longs étant donné tous les facteurs aggravants auxquels elles font face. Et qui dit séjours hospitaliers plus longs, dit encore plus de coûts associés à la pauvreté.

Est-ce que le ministre Boudreau a bien calculé?

Et, jusqu’ici, il n’a été question que des premiers 280 emplois qui seront coupés dans les hôpitaux, mais qu’en sera-t-il pour les services extra muraux et certains foyers de soins pour personnes âgées qu’on songe aussi à privatiser? D’autres emplois bien rémunérés qui seront éliminés ou remplacés par des emplois moins rémunérateurs? Car n’a-t-on pas démontré à maintes reprises que les salaires dans le secteur privé sont habituellement beaucoup plus bas que dans le secteur public? Est-ce qu’on veut vraiment ajouter d’autres personnes à la liste des travailleurs qui vivent sous le seuil de la pauvreté? Vraiment? À quel prix?

Le gouvernement a promis à maintes reprises qu’il travaillerait fort à réduire la pauvreté dans cette province. Mais comment peut-on réconcilier vouloir réduire la pauvreté et sabrer 280 bons emplois dans le secteur de la santé? Est-ce que supprimer tous ces postes ne va pas avoir l’effet contraire et pousser plus d’enfants et leurs familles dans le cycle de la pauvreté? Plus d’enfants qui vont avoir à subir des dommages irréparables! Et même sans compter tous les coûts économiques associés… Ce n’est pas OK!

Au Nouveau-Brunswick, il y a déjà environ 100 000 individus qui vivent sous le seuil de la pauvreté; près du quart sont des enfants. Alors, pourquoi risquer d’y ajouter 280 familles de plus? À quel prix?

Pauline Gallant,

Coprésidente, Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick