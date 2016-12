Mars: un grand de la course s’éteint, la Coupe Allan et une suspension controversée

George Gallant participera cinq fois au célèbre Marathon de Boston (1950, 1951, 1952, 1955 et 1959) et quatre fois il sera le premier Canadien à franchir le fil d’arrivée. - Archives

L’Acadie Nouvelle vous présente sa revue de l’année sportive en Acadie. Aujourd’hui, le top 3 de mars.

Un grand de la course à pied s’éteint

Le monde de la course à pied a perdu son plus grand ambassadeur avec le décès de George Gallant, à l’âge de 87 ans, des suites d’une longue maladie.

George Gallant a été le premier marathonien du Nouveau-Brunswick à faire rayonner son sport ailleurs que dans sa province natale. Il est d’ailleurs devenu un champion de course très jeune. Son développement, il s’en est chargé fin seul, sans entraîneur, sans personne pour lui dire ce qu’il faisait de bien et de moins bien. En 1949, alors dans la jeune vingtaine, il était pourtant déjà le coureur à battre dans les Maritimes. Rien de moins. Nous parlons ici d’une époque où un homme en train de courir en maillot, culottes courtes et espadrilles le long de la route était vu comme un personnage excentrique.

Dans les années 1950, il participera cinq fois au célèbre Marathon de Boston (1950, 1951, 1952, 1955 et 1959) et quatre fois il sera le premier Canadien à franchir le fil d’arrivée. Son meilleur chrono sera toutefois celui de 1955, où il franchira les 42,2 km en 2h48m50s. Il y a 60 ans, c’était un temps de très haut niveau.

George Gallant a été intronisé au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick en 1983, soit un an après avoir remporté le championnat canadien dans la catégorie des 50 ans et plus. Il a aussi été élu au Temple de la renommée de Moncton en 2007.

La Coupe Allan et une finale exceptionnelle

Nous avons souvent parlé de la Ligue de hockey senior Nord-Est pour ses actes de violence gratuite, mais tout ça a été oublié en mars en raison de deux événements majeurs.

D’abord, les JC’s de Bouctouche ont obtenu l’organisation du 109e tournoi de la Coupe Allan, ce championnat national du hockey senior, du 9 au 15 avril 2017 au Centre J.-K.-Irving.

Les JC’s doivent cette heureuse nouvelle à la suite du désistement des Thristles de Kenora, dont l’équipe a été dissoute en janvier. La présentation du tournoi a été offerte à toutes les branches du hockey senior. Le Nouveau-Brunswick a remporté la mise devant les candidatures de l’Alberta, de l’Ontario et de Terre-Neuve-Labrador.

Le président de la Ligue de hockey senior Nord-Est, Roger Brun, jubilait de joie.

«Nous avons étudié toutes les possibilités et nous en sommes venus à la conclusion que le Centre J.-K.-Irving était le meilleur endroit pour accueillir le tournoi, indique-t-il. C’est une très grande nouvelle pour notre ligue et pour la municipalité de Bouctouche. Nous parlons ici d’un tournoi dont la finale est télédiffusée chaque année sur les ondes de RDS et TSN.»

Ce sera seulement la deuxième fois que le Nouveau-Brunswick sera l’hôte du tournoi de la Coupe Allan qui a pourtant vu le jour en 1908. Les Vito’s de Saint-Jean ont été les premiers à présenter l’événement en 1992, tournoi qu’ils ont d’ailleurs remporté en défaisant en finale les Eagles de Stony Plain, un club de l’Alberta.

À la fin du mois, la finale de la LHSNE a opposé le Au P’tit Mousse de Lamèque aux JC’s et il aura fallu se rendre en prolongation dans le septième match pour déterminer le vainqueur. Francis Rochon a procuré un gain de 6 à 5 aux Lamèquois, qui remportaient du coup en deuxième championnat en trois ans.

Une jeune joueuse suspendue suscite la controverse

Shani Rossignol ne pensait jamais s’attirer les foudres de Hockey Nouveau-Brunswick. Tout ce qu’elle désirait était d’aider les Élites de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault à remporter le Championnat scolaire de hockey féminin AA. Mais elle a dû regarder ses coéquipières des gradins…

Rossignol – qui évoluait également au sein de la formation bantam des Western Phantoms, de la Ligue EDZA de hockey féminin AAA du N.-B. – a vu sa saison prendre fin abruptement après qu’elle ait omis de se présenter à une séance d’entraînement de son équipe de hockey de développement. En vertu des règlements de Hockey NB, la jeune hockeyeuse âgée de 13 ans profitait du statut de joueuse affiliée, ce qui lui permettait d’évoluer durant 10 rencontres avec la formation de hockey scolaire des Élites de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.

L’entente conclue au début de la saison 2015-2016 stipulait que la joueuse devait se rapporter en priorité à sa formation bantam AAA lors de matchs, d’entraînements ou d’événements hors glace concernant son équipe.

La récente participation de Shani à la rencontre ultime opposant les Élites au Lady Thunder de Woodstock durant les séries régionales scolaires et son absence à l’entraînement des Western Phantoms a soulevé l’ire de son entraîneure, qui a décidé de loger une plainte à Hockey NB et de sévir à l’endroit de la joueuse fautive.

Autres événements marquants de mars 2016

– Sean Couturier est choisi dans l’alignement d’Équipe Amérique du Nord pour la Coupe du monde de hockey.

– Ryan Cassidy se qualifie pour les Championnats mondiaux de cross-country universitaire.

– L’ancien professionnel Jamie Pollock dirigera l’Académie de haute performance de Soccer NB.

– L’ancien arbitre de la LNH Bernard DeGrâce et la coureuse Patty Blanchard feront partie des intrônisés 2016 du Temple de la renommée sportive du N.-B.

– Conor Garland bat le record de points chez les Wildcats de Moncton avec un 327e point.

– Les Cyclones de l’école Aux-Quatre-Vents de Dalhousie (champions masculin AA), les Cavalières de l’école Clément-Cormier de Bouctouche (championnes hockey AAA) et les Élites de l’école Thomas-Albert de Grand-Sault (finaliste AA féminin) brillent aux Championnats de hockey scolaire.

– Les Castors de Saint-Quentin mettent la main sur une troisième Coupe du Président dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest.

– Les Rockets de Moncton sont sacrés champions provinciaux de hockey midget AAA.