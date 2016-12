Avril: un exploit à Boston, une victoire pour Moncton-Dieppe et une fin en queue de poisson

Allan Lagacé, de Petit-Rocher, franchit la ligne d’arrivée du 120e marathon de Boston après plus de huit heures de course. - Archives

L’Acadie Nouvelle vous présente sa revue de l’année sportive en Acadie. Aujourd’hui, le top 3 d’avril.

Un marathon bien spécial pour Allan Lagacé

Le lundi 18 avril 2016 sera éternellement gravé dans la mémoire d’Allan Lagacé. Et son histoire sera sans contredit la plus belle – en tous cas, nous l’Acadie – pour le 120e marathon de Boston.

L’athlète de Pointe-Verte s’est présenté au départ de cette mythique en compagnie de 30 000 autres personnes avec un seul but: se rendre à la ligne d’arrivée. Coûte que coûte.

Allan Lagacé est un cas particulier de la vie. À sa naissance il y a 48 ans, son cerveau a manqué d’oxygène, avec comme résultat qu’il souffre de paralysie cérébrale qui affecte ses deux jambes. En clair, il marche les genoux par en-dedans.

Cette condition lui permet de courir Boston dans une catégorie avec limitations, où seulement 50 personnes au monde sont choisies. Cinquante. Au monde.

«Boston est un rêve que je pensais ne jamais réaliser, a-t-il avoué d’un ton enjoué. En octobre 2014, j’ai couru un marathon à Moncton avec l’objectif de me qualifier. Il fallait le terminer en moins de 6 heures et j’ai réalisé 5h37m. Mais c’est seulement le 22 octobre 2015 que j’ai su que j’étais inscrit. Quand j’ai reçu le courriel de l’organisation, ça m’a pris un bon 30 secondes avant de l’ouvrir tellement j’étais excité.»

«Être certifié pour Boston, c’est extraordinaire. Mais être accepté, c’est encore mieux. C’est le plus gros marathon au monde, poursuit-il. Ce sera magique. Juste à en parler, j’en ai des frissons. L’ambiance sera unique. Mon but est de le terminer et d’avoir du plaisir. D’apprécier chaque kilomètre. Je veux absolument le finir parce que je veux la médaille. Pour moi, le marathon de Boston, c’est ma coupe Stanley.»

Et sa coupe Stanley, il l’a soulevé bien haut quand il a franchi le fil d’arrivée malgré la chaleur suffocante après un peu plus de huit heures d’effort.

Les Jeux de la Francophonie 2021 à Moncton-Dieppe

C’est maintenant officiel! Les IXes Jeux de la Francophonie seront tenus à Moncton-Dieppe en 2021.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a dissipé les derniers doutes concernant la candidature néo-brunswickoise appelée à organiser cet événement sportif et culturel.

Le Conseil permanent de la Francophonie a confirmé ce que tout le monde savait déjà, soit que la candidature du Canada Nouveau-Brunswick a été retenue pour l’organisation de ces Jeux. La décision a eu lieu à peine trois semaines après que Sherbrooke, l’autre ville en lice pour accueillir ce rendez-vous international, ait retiré sa candidature.

Moncton-Dieppe était donc devenue la seule considérée par le conseil. Lors d’une réunion en début mars à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie avait préféré Moncton-Dieppe à Sherbrooke pour les jeux de 2021. L’OIF a chaque fois entériné la décision du conseil dans l’histoire de cette compétition.

L’Attack manque de munitions au national

Après une saison exceptionnelle, l’Attack de l’Atlantique a manqué de munitions au tournoi de championnat de la Ligue nationale de ringuette présenté à London, en Ontario.

Malgré un dossier de 20-7-1, la formation menée par Martine Caissie a connu un début de tournoi atroce, en perdant ses six premiers matchs avant de remporter son dernier match 6 à 4 face au Black Gold Rush de l’Alberta.

Heureusement, l’Attack a pu ramener deux prix nationaux à la maison. Martine Caissie a été désignée meilleure attaquante de l’année alors que le groupe formé de l’entraîneur-chef Gilles Proulx, ses adjoints Julien Léger et Léon Doiron, le soigneur Daniel Melanson, la gérante Hélène Beaulieu et la responsable des médias Krystle Hussey, a reçu le vote de toutes les autres formations pour remporter le titre de personnel de l’année. C’est la deuxième fois en cinq ans que le personnel de l’Attack est honoré de la sorte.

Consolation, l’équipe U-16 du Nouveau-Brunswick, pourtant classée 16e, a surpris tout le monde en allant chercher la cinquième position au championnat canadien et il s’en est fallu de très peu – une défaite en prolongation – pour qu’elle atteigne les quarts de finale.

Une semaine plus tard, la formation U-14 du Nouveau-Brunswick gagne le Championnat de l’Est du Canada.

Autres événements marquants d’avril 2016

– La gardienne Émilie Bouchard et l’attaquant Alex Saulnier sont choisis athlètes de l’année à l’Université de Moncton.

– Le Titan d’Acadie-Bathurst est éliminé en cinq matchs face aux Sea Dogs de Saint-Jean en huitième de finale de la LHJMQ.

– Les Alpines de Tracadie et André Saulnier songent à créer une nouvelle ligue de hockey senior.

– Patrick Côté court le marathon de Paris en 2h37m45s, bon pour le 11e temps provincial de l’histoire.

– La Ligue de baseball intermédiaire Acadie-Chaleur disparaît; Dalhousie et Chaleur joueront dans la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de la Miramichi.

– Sweet Spot Squad gagne un concours pancanadien avec une vidéo de trucs de golf.

– Quinze records provinciaux sont établis au Championnats provinciaux d’athlétisme intérieur.

– Décès du bénévole sportif Louis-René Cormier; sa contribution a été importante pour les Jeux de l’Acadie.

– Le Club de lutte olympique Acadie-Chaleur ramène neuf médailles des championnats canadiens cadet et juvénile.

– La judoka Ariane Levesque est désignée athlète canadienne féminine U-16 de l’année par Judo Canada.

– Nouveaux records masculin (Matt McNeill, 46m56s) et féminin (Colleen Wilson, (56m24s) au 15 km de Grande-Digue.

– Les Commandos de Dieppe s’inclinent en finale de la Ligue de hockey junior des Maritimes face aux Crushers de Pictou en six matchs,

– Le groupe de Grand-Sault, de Saint-André, de Drummond et de Saint-Léonard obtient l’organisation des 40e Jeux de l’Acadie en 2019.

– Les Wildcats de Moncton subissent l’élimination en six matchs en demi-finale de la LHJMQ face aux Huskies de Rouyn-Noranda et le Dieppois Philippe Myers.