Circuit régional de hockey: un match mémorable pour Joël Bellefleur

Il n’est jamais trop tard pour connaître son meilleur match offensif dans sa carrière de hockeyeur…

L’attaquant des Cataractes de Grand-Sault, Joël Bellefleur, est encore surpris par ce qui s’est passé sur la glace, vendredi dernier, lorsqu’il a réussi quatre buts et amassé quatre aides pour huit points dans un gain de 9 à 4 contre les As de Saint-Basile dans le Circuit régional de hockey (CRH) du Nord-Ouest.

En une seule soirée, il en a profité pour se hisser au sommet des marqueurs de son équipe.

«Je n’ai jamais connu un match comme cela depuis que je joue au hockey. Nous avons une grande patinoire et une belle surface glacée à Grand-Sault, cela m’a été profitable», a-t-il lancé.

Dans un gain de 4 à 3 contre les Castors de Saint-Quentin mercredi soir, il a permis aux Cataractes de récolter une première victoire sur la route cette saison lorsqu’il a marqué le but vainqueur avec 40 secondes à écouler en troisième période. Il totalise maintenant 11 buts et huit aides pour 19 points.

«C’est une saison comme cela où ça va très bien pour moi en attaque», a-t-il ajouté.

Joël Bellefleur en est à sa cinquième campagne avec les Cataractes. Il a eu la chance de boire dans la Coupe du Président au printemps 2012.

Il a été absent du jeu au cours des deux dernières saisons. Pendant ses études à Fredericton, il a évolué dans une ligue récréative. L’an passé, il a obtenu un emploi à Florenceville, où il habite, et il n’a pas pratiquement pas joué.

«Nous ne sommes plus beaucoup de joueurs qui ont fait partie de la dernière formation gagnante des Cataractes. J’essaie à ma manière d’être un leader sur la glace et avec d’autres dans le vestiaire. Honnêtement, je ne pensais jamais être le meilleur marqueur de l’équipe durant la saison», a poursuivi le numéro 3 des Cataractes.

Avec ces deux récentes victoires, les Cataractes ont rejoint le Dynamo de Kedgwick au sixième rang au classement. Les deux formations ont des fiches identiques de six gains et neuf revers.

«Nous avons une équipe très jeune. Nous sentons que ça commence à débloquer. On espère remporter le plus de matchs à la maison et quelques autres sur la route d’ici la fin de la saison», a continué le hockeyeur de 5 pieds et 10 pouces et 150 livres.

Vendredi soir dans l’un des quatre matchs à l’affiche, les Cataractes croiseront le fer contre leurs rivaux géographiques, les Draveurs du Bas-Madawaska. Le CRH prendra une pause par la suite pour les festivités de Noël.

L’action reprendra le mercredi 28 décembre avec la présentation d’une rencontre. Les Panthères du Haut-Madawaska seront alors les visiteurs à Grand-Sault.