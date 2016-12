Hockey féminin: les Panthères du Nord-Est frôlent la perfection

Les Panthères bantam AAA du Nord-Est. Première rangée: Haley Mckim, Ariane Roy, Émily Holmes, Marik Mallet, Valérie Haché, Érica Plourde, Myriam Frenette, Brooke Lloyd et Kayla Daigle. Deuxième rangée: Éric Plourde (entraîneur-chef), Robert Holmes (gérant), Gracie Tucker, Kennedy Aubé, Geneviève Haché, Êve Savoie, Angèle Doucet, Sara Haché, Brooke Pettigrew et Dany Haché (entraîneur adjoint). - Gracieuseté

La perfection n’est pas de ce monde, tout le monde sait cela. Mais il arrive parfois qu’on la frôle drôlement, un peu comme le font actuellement les Panthères du Nord-Est.

Imaginez: 24 victoires depuis le début de la saison 2016-2017. C’est déjà fort bien. Mais, surtout, elles ont subi aucune défaite. Ça comprend autant les matchs de la Ligue féminine de hockey bantam AAA que ceux disputés dans deux tournois, un en Nouvelle-Écosse et un autre à l’Île-du-Prince-Édouard. Inutile de dire qu’elles ont remporté les bannières de ces deux confrontations.

«C’est parce qu’elles sont bonnes!», répond spontanément leur entraîneur-chef, Éric Plourde, quand on lui demande d’expliquer ce rendement exceptionnel.

Et il sait ce qu’il dit. Du hockey, il en a vu. Il dirige des formations de hockey depuis une vingtaine d’années et son fils Yan fait carrière dans la LHJMQ chez le Titan d’Acadie-Bathurst.

«Toutes les équipes veulent nous battre et nos derniers matchs ont été serrés (des gains de 3 à 1 et 5 à 2 face aux Hericanes de Fundy à Saint-Jean, les 17 et 18 décembre). Il faut travailler plus dur et c’est bon pour nous, parce que ça développe le caractère des filles», explique l’entraîneur.

Les Panthères sont formées de filles âgées de 13 et 14 ans provenant des régions de Miramichi, du Restigouche, de Chaleur et de la Péninsule acadienne. Dès septembre, elles ont compris que le travail était gage de succès, poursuit Éric Plourde, qui ne lésine pas à concocter des entraînements intenses.

«Elles forment une bonne chimie sur et à l’extérieur de la patinoire. Dès le départ, nous avons travaillé à améliorer leurs points forts et à corriger leurs points faibles. Elles sont sérieuses, elles sont intenses et elles ne manquent jamais un entraînement». a-t-il noté.

«J’ai entraîné de bonnes équipes dans ma carrière, mais ce qui fait que c’est si spécial avec elles est que même si le pointage est serré, je ne sens aucune panique. Personne ne baisse les bras. Elles sont intenses et elles peuvent dominer en troisième période parce que les autres équipes ne peuvent les suivre. Oui, je suis surpris d’autant de succès. Je savais que nous aurions une bonne fiche aux Fêtes, mais aucune défaite?», ajoute le pilote qui en est à une première expérience derrière le banc d’une formation féminine.

Érica Plourde forme avec Valérie Haché et Marik Mallet la principale force de frappe offensive des Félins. Et tout comme ses coéquipières, elle retire une énorme fierté de cette fiche parfaite jusqu’à maintenant.

«À ce que nous savons, aucune équipe ne l’a fait auparavant. C’est comme un record. Et notre but est de poursuivre cette séquence après la pause des Fêtes parce que nous voulons essayer une saison parfaite. On s’est donné le défi de travailler encore plus fort pour y arriver. On sait que les autres équipes veulent absolument nous infliger notre première défaite. Si jamais ça arrive, ça ne nous découragera pas. Nous allons seulement lancer une nouvelle séquence de victoires», explique celle qui a évolué chez les Lynx pee-wee AAA de la Péninsule acadienne, une formation majoritairement composée de garçons, la saison dernière.

Les Panthères reprendront l’action en participant à un tournoi à Moncton le week-end des 6, 7 et 8 janvier. Ensuite, elles poursuivront leur saison dans le circuit bantam AAA féminin provincial le samedi 14 janvier, à Bouctouche, contre les Rockets de l’Est. Outre les Rockets et les Hericanes, une autre formation complète les rangs de la ligue, soit les Western Phantoms de la région de Fredericton.

Le but ultime est une participation au championnat de l’Atlantique, ce printemps. Et pour y arriver, les Panthères devront imposer leur loi au tournoi servant de championnat provincial, en mars.

«Nous visons haut, admet Éric Plourde. Ce serait la première fois qu’une équipe du nord de la province y arriverait. J’ai devant moi l’équipe pour y arriver. Si les filles continuent de se tenir ensemble comme c’est actuellement le cas et de travailler dur aux entraînements et aux matchs, nous pouvons certainement y arriver. Je le répète souvent aux filles que même si elles gagnent, il faut continuer à travailler fort. Nous avons beau avoir une fiche parfaite, il ne faut pas se péter les bretelles avec ça.»

«On a l’équipe pour y arriver, assure Érica Plourde. Nous formons vraiment un bon groupe.»

Que leurs adversaires se le tiennent pour dit.