Et de huit! Le grand ménage se poursuit chez les Wildcats de Moncton.

Après les jumeaux Kevin et Kelly Klima, Adam Holwell, Alex Lavoie, Zachary Malatesta et Cameron Askew, c’est maintenant au tour de Manuel Wiederer et de Will Bower de faire leurs bagages.

Le joueur allemand est passé aux Huskies de Rouyn-Noranda vendredi en retour d’un choix de troisième tour en 2017.

Bower, lui, s’en va chez les Islanders de Charlottetown, moyennant des choix de cinquième tour en 2017 et de sixième ronde en 2019.

Le directeur des opérations hockey Roger Shannon s’est dit heureux de permettre à deux autres joueurs de se retrouver avec des bonnes équipes et de poursuivre le processus de reconstruction des Wildcats.

«Manny en est à sa dernière saison junior. Il a adoré son expérience en séries l’an passé et il voulait avoir la chance de revivre tout ça», explique-t-il.

«Il serait resté avec plaisir et il nous aurait donné tout ce qu’il avait dans le corps, mais si on avait la chance de l’envoyer dans une équipe gagnante, il allait vraiment l’apprécier.»

Selon lui, cette transaction pourrait rapporter d’autres bénéfices à l’équipe à long terme.

«Si vous traitez les joueurs européens de la bonne façon, le mot se passe et c’est plus facile de convaincre ceux qui vont suivre de venir jouer chez vous», mentionne Shannon.

Il reconnaît qu’un joueur comme Wiederer vaut plus qu’un choix de troisième ronde, mais il précise que l’Allemand prenait deux places dans une équipe (une de joueur de 20 ans et une autre de patineur européen).

«On doit pratiquement avoir un scénario parfait pour échanger un gars comme ça. Nous sommes donc très contents d’avoir un choix de troisième ronde en retour.»

Quand à Bower, c’était plus une question de positionner l’équipe en vue des deux prochains repêchages.

«Ce ne sont pas toutes les équipes qui étaient à la recherche d’un spécialiste comme lui. Nous l’avions repêché en sixième ronde. Nous sommes donc gagnants en bout de ligne.»

Le grand patron des Wildcats affirme qu’il a terminé sa vente de garage.

«Mais ça ne veut pas dire qu’on ne tentera pas d’améliorer l’équipe. Nous avons seulement 12 attaquants et six défenseurs présentement. Sauf que si nous allons chercher des joueurs, nous serons très sélectifs», indique Roger Shannon.