Mai: à un but de la coupe Memorial, direction Rio et un record en judo

L’Acadie Nouvelle vous présente sa revue de l’année sportive en Acadie. Aujourd’hui, le top 3 de mai.

Il s’en est fallu de peu pour Philippe Myers

Le défenseur Philippe Myers est un projet d’avenir important pour les Flyers de Philadelphie. Mais avant d’en arriver là, le Dieppois avait un défi à relever: aider les Huskies de Rouyn-Noranda à soulever la Coupe Memorial.

Et il a failli soulever le Saint Graal du hockey junior majeur canadien. Failli…

Le longiligne arrière a aidé sa formation à atteindre le match ultime de ce tournoi national, mais les Huskies devaient se mesurer à toute une opposition: les Knights de London, auteurs de 16 victoires consécutives en incluant les séries éliminatoires de la Ligue de l’Ontario.

Les Huskies ont malheureusement dû se débrouiller sans Myers, qui s’est blessé à un genou en fin de deuxième période quand il est entré en collision avec un joueur des Knights alors qu’il se portait à l’attaque. Myers est retourné sur la glace avant que la troisième ne prenne son envol afin de tester son genou, mais il s’est malheureusement contenté d’encourager ses coéquipiers à partir du banc des joueurs pour le dernier tiers et la période de prolongation.

Matthew Tkachuck a finalement tranché, assurant un gain de 3 à 2 aux Knights.

«C’est décevant d’être passé si proche. Mais il n’y a rien qu’on peut faire. On a tout donné», a mentionné le malheureux Dieppois d’une voix presque éteinte.

Deux Acadiens confirmés pour les Jeux paralympiques de Rio

Nous en avons eu beaucoup pour Geneviève Lalonde et Shayne Dobson, mais deux autres athlètes acadiens ont obtenu leur billet pour Rio. La jeune nageuse de Moncton Danielle Dorris et le joueur de goalball de Dieppe Simon Richard ont eu droit à cette belle nouvelle.

Dorris a obtenu son laissez-passer à seulement 13 ans, ce qui en a fait la plus jeune membre de l’équipe paralympique canadienne.

Celle qui est née avec une malformation aux deux bras possède les marques canadiennes handisports du 50 mètres, du 100 mètres et du 200 mètres papillon, ainsi que celle du 50 mètres dos.

«J’ai commencé à nager de façon récréative, dit-elle. C’était plus par curiosité. Puis, à 10 ans, j’ai commencé à faire de la compétition. Je ne sais pas pourquoi ça va si bien. Je m’entraîne fort. Petite, comme je ne pouvais rien faire avec mes mains, j’ai toujours eu besoin de mes jambes pour me lever. Ça explique pourquoi mes muscles sont allés dans les jambes.»

De son côté, Richard trépignait d’impatience de se rendre en Amérique du Sud.

«C’est tout un honneur de représenter mon pays. Ça ne m’a pas encore réellement frappé. J’ai vraiment hâte d’y être. C’est le plus gros événement de la planète. Ça va être toute une expérience. C’est le but ultime de tout athlète. On va se battre pour une médaille. Je pense qu’on a une chance d’y arriver. Il faut juste y croire et jouer de la façon dont on peut le faire», a-t-il mentionné.

Les judokas du N.-B. s’imposent à Calgary

La délégation de judo du Nouveau-Brunswick avait certainement bon espoir de récolter quelques médailles en se présentant aux Championnats canadiens à Calgary. Mais ce «quelques» s’est transformé en record, avec 14 podiums dont quatre d’or, 15 si l’on ajoute celle d’Ariane Levesque de Kedgwick, mais qui portait les couleurs de son club québécois.

Malcolm Pelletier, des Dragons d’Oromocto, Andrew Vienneau, du Shimpokai de Saint-Jean, et James McManus, de Fredericton, ont largement contribué à la récolte avec deux podiums chacun.

Concernant Levesque, âgée de seulement 14 ans, elle a perdu en finale U-18 et elle a subi une profonde coupure à la tête, en plus d’une commotion cérébrale.

Autres événements marquants de mai 2016

– Le golfeur Alexandre Bélanger d’Edmundston choisit l’Université Alabama State afin de poursuivre sa carrière.

– Le capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst, Guillaume Brisebois, demande à être échangé.

– Le joueur de ligne André Goguen participera au Défi Est-Ouest de football.

– Sacha LeBlanc (patinage de vitesse) et Mario Richard (patinage artistique) feront partie de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques spéciaux en Autriche en mars 2017.

– Lee Roy remporte le duathlon de Sorel-Tracy en 1h15m20s.

– Le boxeur Dominic Babineau remporte par K.-O. technique son combat contre Jessie MacMillan.

– L’entraîneur-chef et DG Troy Ryan quitte les Tigres de Campbellton.

– Le club FuZion remplace les clubs Bleu et Or et les Roofers de Moncton en volleyball.

– Jessie et Terrie Savoie-Robichaud disputent les quarts de finale en double féminin au championnat canadien de badminton, une première en 20 ans pour le N.-B.

– Michael Ward aide le 3L de Rivière-du-Loup à remporter le championnat de hockey senior québécois.

– Hôtel Gagnon d’Amqui menace de quitter la Ligue de hockey senior Nord-Est après une seule saison.

– Jean-Guy Poitras est intronisé au Temple de la renommée de Badminton Canada.

– Le bûcheron sportif Marcel Dupuis termine troisième à la compétition des champions du Championnat mondial Timbersport Stihl.

– Caleb Jones range son javelot et fait une croix sur une participation aux Jeux olympiques.

– Geneviève Lalonde établit un record canadien au 3000 mètres steeple (9m32s17c) en Oregon.

– Gilles Cormier est désigné bénévole de l’année par Hockey Canada.

– Ian Cormier accepte la présidence des Tigres de Campbellton.