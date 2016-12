Juin: la renommée pour deux Acadiens, le talent remarqué et une nouvelle ère

L’Acadie Nouvelle vous présente sa revue de l’année sportive en Acadie. Aujourd’hui, le top 3 de juin.

La consécration pour Bernard DeGrâce et Patty Blanchard

Faire son entrée par la grande porte au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick est assurément l’un des honneurs les plus importants dans la carrière d’un sportif dans la province. C’est une reconnaissance qui a peu d’équivalent.

L’ancien arbitre Bernard DeGrâce, originaire de Shippagan, et la coureuse légendaire Patty Blanchard, de Dieppe, ont eu droit aux applaudissements nourris lorsqu’ils ont dévoilé leurs portraits qui seront désormais accrochés parmi tant d’autres immortels du sport à Fredericton.

DeGrâce a été le premier officiel du N.-B. à être embauché dans la LNH. Il a arbitré plus de 1000 rencontres, dont 350 dans le circuit Bettman. Chez lui, devant sa famille et ses amis, il a pensé à deux grands absents: son regretté frère Yanick, un ancien gardien de l’organisation des Flyers de Philadelphie, et le tout autant regretté Roméo LeBlanc, son mentor dans son travail d’arbitre.

«C’est pour moi un événement incroyable d’abord parce que c’est chez nous, a-t-il commenté. Revenir ici est très touchant. Quand j’ai voulu parler de Roméo et de Yanick, ç’a été difficile. Je pensais être capable de traverser ce moment mais je n’ai pas pu. Je te dirais que ce discours a été plus difficile que d’appeler une pénalité devant 20 000 spectateurs bruyants.»

Quant à Patty Blanchard, elle a été membre de huit équipes canadiennes, a établi 11 records provinciaux et quatre marques mondiales dans la catégorie des maîtres en course à pied pendant une carrière échelonnée sur plus de 40 ans.

Pas une seule seconde, elle a pensé garder pour elle seule ce grand honneur. Elle a tellement voulu partager cet instant avec beaucoup de monde que c’est à se demander s’il lui est resté un tout petit morceau de cette consécration à ramener à la maison.

«Cette intronisation arrive à un moment très spécial parce qu’elle survient à une période de ma vie où je peux vraiment l’apprécier, tout comme je continue d’apprécier la joie de courir», a-t-elle indiqué.

Le talent du N.-B. remarqué dans la LHJMQ

Le repêchage annuel de la LHJMQ, c’est une excellente occasion d’évaluer le développement du talent des hockeyeurs du Nouveau-Brunswick. Parfois, la moisson est pauvre. Mais en juin, elle a été particulièrement riche, avec 14 joueurs sélectionnés.

Le premier de classe a été l’excellent attaquant Anderson MacDonald, des Vito’s de Saint-Jean, choisi au 10e rang par le Phoenix de Sherbrooke.

Adam McCormick, de Woodstock, est devenu la propriété des Screaming Eagles du Cap-Breton (49e). L’Acadien Simon Elsliger était repêché par les Sea Dogs de Saint-Jean (72e). Dominic Hachey, des Flyers de Moncton, a été enrôlé par les Islanders de Charlottetown (93e). Le gardien de Miramichi, Daniel Moody, est devenu la propriété des Tigres de Victoriaville au huitième tour (130e), tout juste devant l’attaquant Brandon Stone, de Fredericton (133e).

Samuel McGaw, des Vito’s (140e, Wildcats), le Dieppois Thomas Ashe, des Flyers (159e, Sea Dogs), Cameron Crowell, des Vito’s (164e, Drakkar), Chad Doiron (Flyers, 218e, Drakkar), Olivier-Luc Haché, de Savoie Landing (226e, Huskies), Mathieu Blanchard (Bathurst, 222e, Titan) et Maxime Grandmaison (Dieppe, 233e, Olympiques) ont trouvé preneurs.

Une nouvelle ère au soccer des Aigles Bleus

L’ère – que certains qualifieront de catastrophique – d’Angelo Jean-Baptiste est bel et bien terminée chez les formations de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Un nouveau chapitre a été commencé avec l’embauche de Florian Ntima Nsiemi (garçons) et Mehyar Zekaroui (filles).

Zekaroui prend la tête d’une formation qui a présenté un dossier global de 0-22-4 au cours des deux dernières saisons sous la gouverne de Jean-Baptiste. Sa mission est simple: replacer l’équipe sur le chemin de la respectabilité. «Le défi, c’est la reconstruction de l’équipe. Ça fait maintenant deux ans qu’on n’a pas les meilleurs résultats et on doit bâtir quelque chose de propre. On peut dire qu’on va partir de zéro, mais on a quand même déjà des ingrédients intéressants», a-t-il affirmé.

Le nouvel entraîneur de la formation masculine, Florian Ntima Nsiemi, a affiché le même enthousiasme. «J’accueille ce défi à bras ouverts, avec le sourire. Je suis une personne qui aime voir les points positifs dans toutes les situations. C’est une belle scène pour amorcer ce nouveau chapitre de ma carrière.»

Autres événements marquants de juin 2016

– Les Castors de l’école Sainte-Anne de Fredericton remportent un 9e championnat provincial scolaire de volleyball masculin en 11 ans.

– Le magazine UltraRunning nomme l’Acadien Guy Doiron marathonien de sentier de l’année dans la catégorie 40-49 ans.

– Le gardien Matthew Waite, fils de Jimmy Waite, signe avec les Wildcats de Moncton.

– Philip Richer, entraîneur-chef des Rivermen de Miramichi, obtient un poste au sein d’Équipe Canada U-17.

– Le hockeyeur Dean Ouellet accepte un contrat du 3L de Rivière-du-Loup au hockey senior.

– Le Titan d’Acadie-Bathurst échange son capitaine Guillaume Brisebois aux Islanders de Charlottetown.

– Greg Leland est nommé entraîneur-chef et DG des Tigres de Campbellton.

– Paul Gallant (33m46s) et Sacha Monohan (37m40s) dominent le 10 km Chaleur.

– Hôtel Gagnon d’Amqui confirme son départ de la LHSNE.

– Instauration d’un tournoi opposant les équipes des Maritimes de la LHJMQ.

– Lee Roy remporte le triathlon olympique de Fredericton.

– Jérémie Pellerin et Anouk Pelletier devancent tout le monde au 10 km Rhéal-Haché de Saint-Isidore.

– Le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest réduit de 4 à 2 le nombre de joueurs importés par équipe.

– Le Dieppois Philippe Myers obtient une invitation au camp estival d’Équipe Canada junior de hockey.

– Shane Gallant, de Campbellton, établit quatre records mondiaux en dynamophilie.

– Olivier Charron ira s’entraîner au lancer du javelot en Finlande.