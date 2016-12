Luke Green échangé au Phoenix

Pour une fois, les rumeurs véhiculées dans les médias sociaux étaient vraies!

Plusieurs sources ont rapporté au cours des dernières semaines que le défenseur néo-écossais Luke Green n’était plus heureux chez les Sea Dogs de Saint-Jean et souhaitait changer d’air.

Son voeu a été exaucé lundi, alors que la direction de l’équipe l’a échangé au Phoenix de Sherbrooke.

Pour obtenir les services du patineur âgé de 18 ans, l’équipe de l’Estrie a dû débourser un choix de premier tour en 2018, ainsi que des choix de deuxième ronde en 2018 et en 2020.

Le talentueux défenseur a récolté 15 points en 27 rencontres en 2016-2017. En carrière, il totalise 86 points en 148 parties.

C’est évidemment à regret que la direction des Sea Dogs s’est séparée du choix de troisième ronde (79e) des Jets de Winnipeg en 2016.

«Ce ne fut pas une transaction facile à compléter, a exprimé le président et directeur-général Trevor Georgie. C’est une nouvelle opportunité qui se présente à lui et nous lui souhaitons la meilleure des chances.»

Plusieurs observateurs pensent que Saint-Jean pourrait se servir de ces choix au repêchage pour tenter de mettre la main sur un patineur de premier plan comme Julien Gauthier (Foreurs de Val-d’Or), avant la fin de la période des transactions.

Parlant des Sea Dogs, mentionnons que l’attaquant Mathieu Joseph a paraphé une entente de trois saisons avec le Lightning de Tampa Bay, lundi.

Le patineur âgé de 19 ans est présentement le meilleur buteur de la LHJMQ avec 25 filets.

Il a récolté 45 points en 29 parties depuis le début de la campagne.

Celui qui a été un choix de quatrième ronde (120e) du Lightning à l’encan de 2015 représente actuellement le Canada au Championnat mondial de hockey junior.