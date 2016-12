Francis Thibeault se sent déjà à l’aise en tant que Wildcats

Francis Thibeault devra s’y faire. Ses coéquipiers ne portent plus le gilet rouge bourgogne du Titan d’Acadie-Bathurst, mais plutôt celui de couleur rouge sang des Wildcats de Moncton.

Le patineur acadien n’avait cependant pas l’air trop perdu à ses premiers coups de patin avec sa nouvelle équipe, mardi au Centre Superior Propane de Moncton.

En fait, il paraissait plutôt à l’aise dans son nouvel environnement.

Le défenseur de Val-d’Amour a bien l’intention de profiter pleinement de ce nouveau départ dans la LHJMQ qui s’offre à lui.

«C’était pas mal agréable. Il y avait pas mal de nouvelles faces», lance-t-il en riant.

«Il faudra que je m’adapte à un nouveau système de jeu, mais ça va bien aller. On est un peu perdu au début, mais ça va revenir assez vite», ajoute-t-il, visiblement heureux de se retrouver dans l’Acadie du Sud.

L’attaquant Logan Johnston en est un autre qui découvrait son nouveau milieu de travail.

«Je suis super excité de me retrouver ici. C’est une chance en or pour moi. Je suis ici pour aider cette équipe à gagner des parties de hockey», raconte l’ancien des Commandos de Dieppe, dans le junior A.

Le Néo-Brunswickois devra aussi revenir sur terre, après avoir vécu une expérience enivrante avec l’équipe canadienne de l’Est qui a remporté la médaille d’argent au Défi mondial de hockey junior A, la semaine dernière en Alberta.

«Le jeu est peut-être un peu moins rapide dans le junior A que dans la LHJMQ. Mais je sais que je peux tenir le rythme», affirme-t-il.

L’ancien du Phoenix de Sherbrooke a disputé 59 rencontres dans le circuit Courteau la saison dernière.

«J’ai vraiment hâte de sauter sur la patinoire avec ce groupe de gars. Je vais garder les choses simples et on verra comment ça va se passer», mentionne également le patineur de Fredericton.

Alexandre Renaud, lui, se retrouve carrément dans un autre monde. L’athlète franco-ontarien devra s’habituer à un nouvel équipement, des nouveaux coéquipiers, un nouveau système de jeu, une nouvelle ville et même une nouvelle province.

Mais il en faut pas mal plus que ça pour effacer le sourire dans le visage du défenseur âgé de 20 ans.

«On peut voir tout de suite que c’est une bonne gang de gars», indique celui qui en est à sa quatrième équipe cette saison (après l’Océanic de Rimouski, les Grads de Cumberland et les Generals d’Oshawa).

«C’était un peu difficile au début, mais plus l’entraînement progressait, plus je me sentais à l’aise. Ce fut un très bon premier entraînement», indique le géant de 6pi 4po et 215lb.

Les deux autres nouveaux visages des Wildcats, Charles Taillon et Julien Tessier, ont loupé ce premier rendez-vous puisque leur vol a été retardé en raison des mauvaises conditions météorologiques au Québec.

L’équipe de Darren Rumble renouera avec l’action mercredi soir en rendant visite aux Screaming Eagles du Cap-Breton.