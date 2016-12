Hockey senior Acadie-Chaleur: un bilan de mi-saison positif

Si on fait abstraction de quelques épisodes moins glorieux, dont l’expulsion des Whoopers de Renous ou encore la sévère suspension imposée à David Mitchell, des Ice Dogs de Néguac, le bilan de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur (LHSAC) est plutôt positif.

C’est en avril que nous avons entendu parler pour la première fois de la possibilité de voir un nouveau circuit de hockey senior s’implanter dans le Nord-Est.

Un comité mis en place, composé principalement de personnes de la région de Tracadie, a ensuite sondé le terrain auprès des municipalités environnantes pour connaître leur intérêt quant à la création d’une ligue régionale.

Six municipalités acceptent rapidement d’en faire partie, soit la région Chaleur, Néguac, Caraquet, Tracadie, Baie-Sainte-Anne et Shippagan. Cette dernière abandonnera toutefois en cours de route et sera remplacée par Renous.

Après une partie de bras de fer interminable avec Hockey Nouveau-Brunswick, le comité décide d’aller de l’avant en créant un circuit indépendant. Les équipe seront composées uniquement de trois joueurs âgés de 29 ans et plus et les autres devront avoir de 18 à 28 ans.

Le président de la LHSAC, René Savoie, ne l’aura cependant pas facile dans les semaines qui ont précédé le lancement de la saison pendant le dernier week-end d’octobre.

Comme on retrouve dans leur constitution une clause qui oblige les joueurs à évoluer selon les écoles secondaires fréquentées par les joueurs, ou encore le lieu de naissance de chacun, Pier-Paul Landry se voit refuser de jouer pour Caraquet. Ce dernier se joindra finalement au Au P’tit Mousse de Lamèque dans la Ligue de hockey senior Nord-Est.

Kevin Landry doit lui aussi abandonner l’idée de jouer pour Tracadie, lui qui a vécu les premières années de sa vie à Saint-Simon. Il s’alignera donc pour les Acadiens. Plusieurs autres joueurs ont également subi le même sort, dont Marc-Francis Paquet qui fera le chemin inverse de Landry.

Aussitôt la saison entamée, un autre problème, bien plus majeur celui-là, se pointera le bout du nez et ça concerne les Whoopers de Renous.

En raison de leur incapacité à concurrencer contre les autres équipes, mais aussi parce que certains clubs craignaient pour la sécurité de leurs joueurs, la ligue a montré la porte de sortie aux Whoopers. Une aventure de trois matchs qui se sera soldée par autant de revers, dont un cinglant de 22 à 1 aux mains des Acadiens en lever de rideau.

L’exclusion des Whoopers a du même coup sonné le glas de Brandon Kenny, déjà expulsé de la LHSNE pour des incidents remontant à janvier alors qu’il portait les couleurs du Au P’tit Mousse. Kenny n’aura finalement disputé qu’un match puisqu’il était déjà sous le coup d’une suspension quand son équipe a été chassée de la LHSAC. À moins d’une énorme surprise, nous ne sommes pas à la veille de le revoir dans le hockey senior.

Il y a également eu la sévère suspension attribuée à David Mitchell, des Ice Dogs, pour avoir tenté de s’en prendre à coups bâton à la petite peste des Acadiens, Sébastien Lanteigne. Mitchell a été suspendu pour la totalité de la saison, ainsi que des séries éliminatoires, et devra passer devant le comité de discipline avant de pouvoir réintégrer la ligue.

Mais sinon, la première moitié de saison aura été marquée par quelques belles surprises. La dernière en date, les trois victoires par les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne, pourtant derniers au classement, contre les trois meilleures équipes du circuit.

La LHSAC aura aussi permis aux amateurs de hockey de découvrir de nouvelles vedettes parmi les jeunes, à commencer par Francis Thériault, des Acadiens, Simon Comeau, chez les Rameurs de la baie des Chaleurs, Jesse Mallais et Olivier Breau, dans le camp des Alpines, et Julien Rousselle, du côté des Ice Dogs.