Juillet: les Jeux de l’Acadie, un champ des anges et une victoire historique

L’Acadie Nouvelle vous présente sa revue de l’année sportive en Acadie. Aujourd’hui, le top 3 de juillet.

Caraquet reçoit la jeunesse acadienne

Caraquet s’est mis sur son 36 pour accueillir la jeunesse sportive acadienne dans le cadre de la 37e finale des Jeux de l’Acadie. Plus d’un milliers de participants et tout autant de bénévoles ont transformé la ville en centre du sport et de la culture pendant cinq jours.

La compétition sur le terrain a été parmi les meilleures jamais vu de l’histoire des Jeux. En vélo de montagne, Madawaska-Victoria a totalement dominé la piste. Dans les autres sports d’équipe, le Sud-Est a une fois de plus démontré sa grande puissance, avec quatre bannières. La délégation hôtesse de la Péninsule acadienne n’a pas fait mal non plus, avec deux médailles d’or.

En athlétisme, sur l’ovale récemment remis à neuf, le vent et le froid a eu raison des intentions de records, autant chez les 12-13 ans que chez les 14-15 ans. En fait, la seule nouvelle marque appartient à une fille de l’Île-du-Prince-Édouard, Kathlyn Milligan. Elle a projeté le poids à une distance de 11m29, reléguant ainsi aux oubliettes les 10m78 de Sara-Ève Noël (14-15 ans), de la Péninsule acadienne, en 2013.

La région de Kent a démontré une fois de plus qu’on devait la prendre au sérieux en athlétisme, en récoltant 13 médailles chez les 12-13 ans.

Au classement général, Kent a terminé au premier rang, avec 40 podiums, dont 14 d’or, suivi du Sud-Est (39) et du Madawaska-Victoria (21). Les Bleus ont dédié cette victoire au regretté Louis-René Comeau, un éducateur physique et un bénévole qui a longtemps travaillé à leurs succès.

Un champ des anges à Dalhousie

Un nouveau programme de baseball a vu le jour à Dalhousie. Dit comme ça, ça peut paraître une nouvelle plutôt banale. Mais quand on pense que cette initiative a permis à des jeunes souffrant d’un handicap de pratiquer un sport, c’est tout à fait magnifique.

Plus qu’un simple coup sûr, c’est un véritable coup de circuit qui a été frappé avec l’aide des jeunes participants.

Ce programme touche une clientèle particulière, soit les jeunes âgés de 5 à 20 ans aux prises avec un handicap physique ou ayant des besoins spéciaux.

«Ce peut être physique ou mental, ça importe peu. On peut retrouver un enfant en marchette, en fauteuil roulant, un hyperactif… On est inclusif, on accueille tout le monde à bras ouvert», explique le coordonnateur du programme dans le Restigouche, Daniel Bernard.

Pour son «Champs des anges» – nom donné à l’équipe -, M. Bernard s’est inspiré du programme déjà implanté ailleurs au pays, dont Moncton.

«Ce n’est pas une compétition. Le but est que tout le monde s’amuse. Si le jeune ne peut pas courir, il a un ami qui le fera à sa place. Il n’y a pas de règlement, pas de prise. On frappe la balle et c’est tout», dit M. Bernard.

«Le but est simple, faire sortir ces jeunes qui, généralement, sont exclus des autres programmes sportifs en raison de leur handicap. On les fait bouger, socialiser, jouer et sortir de leur routine. Bref, on les fait participer, vivre ce que les autres jeunes sans handicap vivent. Et comme pour les programmes réguliers, on espère que des amitiés vont se créer, que des habiletés vont se développer.»

Une victoire historique

Depuis quelques années, le Nouveau-Brunswick envoie une équipe de football à la Coupe Canada U-18, qui se veut le plus gros tournoi de la relève et une vitrine exceptionnelle en vue d’une carrière collégiale et universitaire au pays.

Les défaites se sont accumulées les unes après les autres. Souvent, elles étaient écrasantes et les joueurs rentraient au vestiaire la tête basse, épuisés.

Mais pas le 15 juillet.

En battant le Manitoba Argent 25 à 12, le Nouveau-Brunswick a effacé le zéro dans la colonne des victoires.

Il va sans dire que les joueurs ont pleinement savouré cette importante victoire, qui avait d’ailleurs un petit goût acadien avec cinq joueurs et un entraîneur (Jonathan Diodati) des Olympiens de l’école l’Odyssée de Moncton.

«C’est très spécial d’être dans cette équipe. C’est un moment historique. On a réussi à montrer quel genre de football on pouvait jouer au Nouveau-Brunswick», a indiqué le joueur de ligne Charles Lavallée.

Selon l’entraîneur Chris Hopkins, l’impact de ce gain se fera sentir pendant plusieurs années chez nous.

«Cette victoire est immense quant au développement de notre programme. Les jeunes vont réaliser qu’il y a des possibilités pour eux à l’extérieur de la province pour jouer au football et d’avoir de la visibilité contre des athlètes de calibre national auprès des recruteurs», a-t-il précisé.

Autres événements marquant de juillet 2016

– L’Avenue Sean Couturier est inaugurée près du Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst.

– Julie Gauvin, âgée de 14 ans, remporte le titre provincial bantam au golf féminin.

– L’ancien joueur du Canadien de Montréal, Mario Tremblay, est un invité de marque de la 8e Classique de golf Luc-Bourdon.

– Christel Robichaud remporte trois médailles para aux Championnats canadiens d’athlétisme.

– Cinquième victoire de Jérémie Pellerin au 10 km George-Gallant.

– Un record vieux de 20 ans est battu à la traversée du 50e Festival des rameurs de Petit-Rocher.

– Geneviève Lalonde obtient son billet pour les Jeux olympique de Rio de Janeiro.

– Moncton annonce qu’elle accueillera pour la première fois le Championnat canadien U-17 de curling en avril 2017.

– Éric Desroches et Gérald Arsenault, deux arbitres de badminton, seront des officiels aux Jeux olympiques de Rio.

– Philippe Saint-Cyr remporte quatre des cinq épreuves de la Soirée des hommes forts de Shippagan.

– Lee Roy termine au premier rang du Triathlon de Beresford.

– Jérémie Lepage, 17 ans, de Tide Head, domine le 10 km de la traversée à la nage de la baie des Chaleurs.

– Brandon Warren est sacré vainqueur du Deux milles de natation de Tracadie pour une sixième fois de suite.

– Jeffrey Viel devient le nouveau capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst.

– Le coureur para Shayne Dobson termine au premier de la Ligue d’athlétisme des Maritimes.

– Philippe Myers accueille la Coupe du Président de la LHJMQ à Dieppe.