Un retour de Noël ardu attend le Titan

Les deux acquisitions provenant des Wildcats de Moncton, Adam Holwell et Zachary Malatesta, porteront les numéros 13 et 74 chez le Titan d’Acadie-Bathurst. - Gracieuseté: page Facebook du Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst disputera cinq matchs au cours des 10 prochains jours contre les deux monstres de la division Atlantique: les Sea Dogs de Saint-Jean et les Islanders de Charlottetown. Mettons qu’il y a eu des retours de congé de Noël nettement plus faciles dans le passé. Ça débute dès mercredi soir alors que les représentants de la Ville portuaire seront les visiteurs au Centre régional K.-C.-Irving.

Les hommes de Mario Pouliot affronteront de nouveau les Sea Dogs (22-7-4, 48pts), les 31 décembre et 6 janvier au Harbour Station.

Heureusement pour le Titan (17-15-3, 37pts), Danny Flynn devra composer chaque fois sans les services de ses trois meilleurs éléments, Mathieu Joseph, Thomas Chabot et Jakub Zboril. Ces derniers prennent actuellement part au Championnat mondial junior.

Quant aux Islanders (20-12-1, 41pts), un premier duel aura lieu vendredi au EastLink Centre, puis les deux formations se retrouveront le 3 janvier à Bathurst.

En attendant, les partisans du Titan auront l’occasion de voir à l’oeuvre les trois nouveaux membres de l’équipe, soit le gardien Anthony Dumont-Bouchard ainsi que les arrières Zachary Malatesta et Adam Holwell.

Dumont-Bouchard, qui est âgé de 19 ans, arrive de Drummondville dans un troc qui a envoyé le défenseur Jérôme Gravel aux Voltigeurs.

Pour ce qui est de Malatesta et Holwell, âgés respectivement de 20 et 19 ans, ils ont été acquis des Wildcats de Moncton dans un échange impliquant le défenseur Francis Thibeault (voir texte en page 31) et une pluie de choix au repêchage.

«J’ai adoré ce que j’ai vu des trois nouveaux aujourd’hui, même si l’entraînement était davantage l’occasion de retrouver le rythme après le congé de Noël», révèle Mario Pouliot.

«C’est dommage pour un gars comme Nicolas (Dumulong, 20 ans), mais nous voulions améliorer notre profondeur à l’arrière et des gars comme Holwell et Malatesta nous apportent respectivement 39 et 32 matchs d’expérience en séries éliminatoires. Nous sommes désormais mieux armés pour faire face aux puissances de la ligue», affirme l’entraîneur.

«Et puis, comme ce sont deux gauchers, ça va nous permettre de placer (Noah) Dobson sur son côté fort. Nous en avons demandé beaucoup à ce jeune depuis le début de la saison et j’ai hâte de le voir jouer à droite en compagnie de Malatesta. Howell, lui, va évoluer avec Luc Deschênes qui a été excellent pour nous en première moitié de saison», mentionne Pouliot, qui compte utiliser sept défenseurs mercredi soir. C’est donc dire que Félix Boivin, Olivier Desjardins et Matthew Ferrari vont alterner sur la troisième paire.

À l’attaque, si Rodrigo Abols manquera à l’appel en raison d’une suspension de trois matchs, le retour au jeu de Samuel L’Italien devrait compenser. L’Italien semblait d’ailleurs avoir des ailes sur la glace, mardi.

«Nos cinq prochains parties représentent un bon défi pour l’équipe, souligne Pouliot. C’est vrai que les Sea Dogs seront privés de Chabot, Zboril et Joseph, en plus de Luke Green qui vient d’être échangé, mais ça demeure encore une excellente équipe. Et il ne faut pas oublier que Callum Booth (le gardien acquis des Remparts de Québec) sera là lui mercredi soir.»

Anthony Dumont-Bouchard entamera le match devant la cage du Titan.

«Nous voulons voir tout de suite de quoi Anthony est capable. C’est un gars qui prend beaucoup de place devant le filet et qui compétitionne. Il n’y en pas beaucoup de gardiens dans la ligue qui peuvent se vanter d’avoir battu cette saison des équipes comme les Huskies, les Sea Dogs et les Cataractes», ajoute Mario Pouliot.

Daniil Miromanov tentera par ailleurs de prolonger à huit sa séquence de matchs avec au moins un point.