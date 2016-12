Août: l’Acadie s’illustre à Rio, un lutteur recordman et mission accomplie

L’Acadie Nouvelle vous présente sa revue de l’année sportive en Acadie. Aujourd’hui, le top 3 d’août.

De l’Acadie à Rio

Un nom: Geneviève Lalonde. Un événement: la finale olympique du 3000 mètres steeple. En endroit: Rio de Janeiro. Une date: le lundi 15 août 2016.

À la la ligne départ, lorsque la caméra se présente devant elle, la jeune femme âgée de 24 ans salue énergiquement de la main avant de retrouver sa concentration. Car dans quelques secondes sera donné le départ de la course la plus importante de sa vie.

Deux jours plus tôt, Lalonde avait annoncé ses couleurs en retranchant deux secondes au record canadien sur la distance (9m30s24c) pendant l’épreuve de qualification. Mais encore mieux: en terminant 14e, elle avait obtenu sa place en finale.

La course est stratégique. Il fait très chaud à Rio. Dès le départ, le rythme imposé par les meneuses laisse présager un temps relativement lent pour le podium. Geneviève peine à suivre le rythme du groupe de tête, mais parvient néanmoins à s’imposer.

Elle terminera 16e. La 16e meilleure au monde. Son chrono – 9m41s88c – importe peu. Elle était là, elle a écrit une page d’histoire olympique en Acadie, 20 ans après Joël Bourgeois.

L’olympienne de Moncton a vécu tout un rêve. Elle est devenue la première Canadienne à se rendre à la finale de cette épreuve aux Jeux olympiques.

«Quel honneur de courir parmi les étoiles. Un 15 août, incroyable! Merci à tous les gens qui m’ont aidé à suivre ce chemin!», a-t-elle écrit sur Twitter.

«On parle d’un sport dans lequel il y a 200 pays et de se rendre 16e au monde, c’est…», a affirmé son mentor Joël Bourgeois sans terminer sa phrase. «Par exemple, si on avait un athlète acadien qui serait classé 16e au monde au tennis, ce serait quelque chose. On peut mettre ça sur cette échelle. C’est extraordinaire d’avoir quelqu’un de chez nous rendu-là!»

N’oublions pas non plus la présence de trois officiels acadiens de badminton à Rio, soit Éric Desroches, Gérald Arsenault et Jean-Guy Poitras.

Battre un record d’Édouard Carpentier…

Depuis quelques années, plusieurs Acadiens sont parvenus à faire leur renommée dans le monde de la lutte professionnelle. Parmi eux, il y a Marc Roussel, connu sous son nom d’athlète: Marko Estrada.

Le lundi 8 août, l’Acadien de Le Goulet a dépouillé une légende, le regretté Édouard Carpentier, de son record de longévité en prolongeant à 975 le nombre de jours qu’il détient la ceinture de championnat de la North Shore Pro Wrestling (NSPW). Carpentier a détenu le titre de la Commission athlétique de Montréal du 30 janvier 1963 au 30 septembre 1965, alors que Roussel, lui, a été couronné le 7 décembre 2013 en défaisant l’ex-champion Buxx Belmar.

Comment expliquer l’exploit de Roussel? Tout simplement parce qu’il excelle dans l’art de faire croire. Oui, la lutte est arrangé avec le gars des vues, mais il n’empêche qu’il faut avoir ce petit quelque chose que les autres n’ont pas pour atteindre les sommets.

«Comme champion, ton rôle est de t’assurer que le monde dans l’aréna embarque. Il faut que chaque combat raconte une histoire et que les gens y croient. Si je suis pour jouer le rôle d’un trou du cul, il faut que le public soit convaincu que je le suis aussi dans la vraie vie», explique-t-il avec humour.

Et de un, et de deux, et de troooiiiiiissssss!

Mission accomplie pour Dave Cowan

En mai 2008, Luc Bourdon perdait la vie dans un accident de moto entre Shippagan et Lamèque. Une fin tragique d’un jeune homme voué à un brillant avenir dans la LNH.

Ses amis ne l’ont pas oublié. Chaque année, ils organisent un tournoi de golf en son nom afin d’amasser des sous pour la Fondation Luc-Bourdon, qui vient en aide aux athlètes de la relève dans la Péninsule acadienne.

Après huit ans à la présidence de la Classique de golf Luc-Bourdon, Dave Cowan a pris la difficile décision de quitter le comité organisateur de l’événement. Épuisé et convaincu d’avoir fait le tour du jardin, il croit que le moment est venu de laisser la place à du sang neuf.

«Cet événement, nous l’avons créé pour aider notre jeunesse. Cette année, nous avons même donné 11 000$ en bourses, que ce soit à des athlètes, des artistes, des enfants malades ou encore à une école. C’est tellement un beau projet et je tiens absolument à ce que ça continue», a-t-il révélé.

«J’ai eu la chance de travailler avec du monde de grande qualité au sein du comité. Ce projet m’a beaucoup apporté sur le plan personnel. De là-haut, je suis certain que Luc est fier de ce que nous avons accompli, même si nous n’avons fait que poursuivre ce qu’il faisait si bien lui-même, soit aider la jeunesse», a-t-il souligné avec émotion.

Autres événements marquants d’août 2016

– Près de 500 participants au Moose Challenge de Bathurst.

– Laura Dickinson remporte deux médailles aux Jeux de la Légion canadienne en athlétisme.

– Le N.-B. récolte 21 médailles aux Championnats d’athlétisme espoir de l’Est canadien.

– Mélissa Pellerin accepte un poste au sein d’Équipe Canada junior de handball.

– Shayne Dobson obtient sa qualification pour les Jeux paralympiques de Rio au 1500m T-37.

– Lee Roy établit un record au 10 km de Caraquet en 33m02s.

– Paul Gallant s’impose au 10 km Clarence-Bastarache en 34m40s.

– Catharine Pendrel, de Fredericton, remporte le bronze en vélo de montagne aux JO de Rio.

– Les Mudcats de Moncton gagnent la médaille d’argent dans le tumulte au Championnat canadien de baseball midget.

– Simon Richard, en goalball, est confirmé pour les Jeux paralympiques de Rio.

– Les rumeurs de déménagement des Commandos de Dieppe refont surface.

– Charles Lavallée obtient la confirmation qu’il jouera au football pour une deuxième fois à l’International Bowl, en janvier.