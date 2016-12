Circuit régional de hockey: les Castors sont sortis de nulle part

Sortis de nulle part, les Castors de Saint-Quentin ont marqué l’année 2016 dans le Circuit régional de hockey (CRH) du Nord-Ouest en remportant la Coupe du Président. Ils ont réalisé un exploit en soi puisqu’ils ont été le premier club dans l’histoire des 25 années de la ligue à terminer au sixième rang au classement et à décrocher les grands honneurs.

Cet exploit, les Castors l’ont réussi après que l’équipe a failli lancer la serviette avant le début de la campagne 2015-2016 et après une saison régulière en dents de scie. Ils ont terminé au sixième échelon avec un dossier de 10 victoires, neuf revers et cinq défaites en prolongation ou en fusillade pour 25 points, soit deux de moins que le Thunder de Perth-Andover (cinquième au classement).

Contrairement à la saison précédente où les Castors ont cafouillé en demi-finale après avoir pourtant établi une nouvelle marque en saison avec 26 gains et deux revers, ils ont monté leur jeu d’un cran lors de la valse printanière des séries 2016.

Tirant de l’arrière 3 à 1 contre les Ambassadeurs en première ronde, les Castors sont revenus de l’arrière pour passer au tour suivant. En demi-finale, ils ont joué le même tour aux Prédateurs du Témiscouata. Ils ont eu la voie plus facile en finale en disposant du Thunder en cinq rencontres.

En séries, les défenseurs Mathieu Labrie et Keith Sexton ont joué plus de 50 minutes par match, entourés de leurs coéquipiers Francis Poirier, Hugo Thériault et Ken Dufresne.

En offensive, les Bruce Graham, Raphaël Pelletier, Mathieu Bérubé, Jason Thibault, Dannick Thériault, Samuel Castonguay, Maxime Levesque, Gino Ouellet et Yannick Thibault se sont assurés de sonner la charge pendant que les gardiens Pierre-Luc Thériault et Ian Delange se sont assurés de garder le fort devant le filet.

Somme toute, la performance de l’entraîneur-chef Marc-André Levesque a marqué la saison 2015-2016 dans le CRH. Au terme de la finale, le capitaine Jason Thibault a refusé de parler d’une victoire «surprise».

«Oui nous avons connu une saison avec des hauts et des bas. Mais on a commencé à se préparer pour les séries après Noël. Et à partir de là, on croyait en nos chances. Nous avons été le dos au mur en cinq occasions et nous nous en sommes sortis chaque fois grâce à l’acharnement au travail», a alors commenté le capitaine Thibault.

SAISON 2016-2017

Les Panthères du Haut-Madawaska ont beaucoup fait parler d’eux jusqu’ici en 2016-2017. La saison n’était pas amorcée qu’on savait que le CRH allait vivre une autre première avec la venue de la gardienne Élodie Rousseau-Sirois devant le filet de l’équipe. Elle est devenue la première femme à évoluer dans la ligue.

La puissance offensive a permis aux Panthères de décrocher un dossier de 14 victoires et deux revers en 16 rencontres. Danny Chiasson trône au sommet des marqueurs avec 32 buts et 35 aides pour 67 points.

Un autre coup d’éclat pour la formation est survenu lorsque l’ancien professionnel, Dean Ouellet, s’est joint à l’équipe. Il totalise 15 filets et 28 passes pour 43 points en seulement 10 rencontres (excluant la rencontre de mercredi soir contre les Cataractes de Grand-Sault). Ancien choix du Lightning de Tampa Bay en 2007, Michael Ward, de Bathurst, a aussi intégré les rang des Panthères.

Il restera maintenant à voir si les Panthères pourront récidiver et amener une deuxième Coupe du Président dans le Haut-Madawaska après celle de 2013-2014.