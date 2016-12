Équipe Canada junior: Philippe Myers s’attire des articles élogieux

Le parcours atypique du Dieppois Philippe Myers a attiré des articles élogieux depuis quelques jours. Le défenseur d’Équipe Canada junior fait écarquiller les yeux de bien des journalistes depuis le début du Championnat mondial de hockey junior, à Toronto et à Montréal.

Dans l’article intitulé «L’Acadien qui revient de loin», le journaliste de La Presse+, Gabriel Béland, raconte comment Myers, pourtant ignoré par les équipes de la LNH au repêchage, est en train de se faire un nom depuis lundi.

«C’est une histoire qui nous rappelle encore une fois que le dépistage n’est pas une science exacte. L’histoire de Philippe Myers est un exemple de persévérance; celui d’un joueur de hockey qui ne s’est jamais découragé et qui pourrait un jour se faire une place chez les Flyers de Philadelphie», note d’abord le journaliste, qui semblait étonné du fait que Myers parlait français.

«Lundi soir, le Canada affrontait la Russie à Toronto au Championnat mondial junior. Le premier but de la soirée a été marqué par Tyson Jost sur une superbe passe de Philippe Myers. Ce soir-là, Myers a été deuxième parmi les joueurs les plus utilisés par Dominique Ducharme. Il a la confiance de l’entraîneur, qui voit en lui “un gars qui peut faire la différence”», poursuit-il, mentionnant au passage que le Dieppois n’a pas toujours été l’objet de tant d’éloges car, au repêchage de la LHJMQ en 2013, les Huskies de Rouyn-Noranda l’ont choisi au quatrième tour, «rien d’extraordinaire».

Après avoir émis des commentaires de sa mère Suzanne et expliqué comment Philippe a attendu le fameux moment confirmant sa sélection, Béland donne la parole à l’entraîneur-chef d’Équipe Canada Junior, Dominique Ducharme. Il n’a pas hésité à jumeler le défenseur droitier âgé de 19 ans à Thomas Chabot, arrière étoile des Sea Dogs de Saint-Jean et vétéran de la sélection nationale de 2015.

Ducharme a vanté les qualités de patineur de Myers et son positionnement.

«Un gars comme lui, un gars qui part un peu de nulle part, qui n’est pas repêché, qui fait face à ces embûches-là et qui réussit, pour moi c’est une marque de caractère, lâche l’entraîneur-chef d’Équipe Canada junior. Il profite du moment. Il ne fait pas juste acte de présence, il peut faire la différence sur la glace», rapporte le journaliste de La Presse+.

Mark Zeisberger, du Toronto Sun, rappelle également que Myers assume non officiellement une image de persévérance auprès des jeunes, comme quoi il est possible d’accéder au calibre professionnel même si l’on a pas été repêché par une équipe de la LNH.

Le Dieppois raconte comment cet événement lui a servi de motivation à travailler plus fort et à prendre la voie la plus difficile afin de montrer que ces formations avaient eu tort de l’ignorer.

«Et cela a fini par payer», a-t-il dit au journaliste du Toronto Sun, en faisant référence au contrat qu’il a signé avec les Flyers de Philadelphie après avoir été invité à leur camp des recrues en 2015.

Zeisberger rappelle à quel point Myers et Chabot ont été brillants à contrer le meilleur trio offensif russe lundi soir, en plus de mentionner la brillante passe de l’Acadien sur le premier but du Canada dans cette rencontre.

Le journaliste a également joint Ron Hextall, DG des Flyers de Philadelphie, pour lui demander pourquoi les 30 clubs de la LNH – dont les Flyers, note-t-il – l’ont ignoré en 2015.

«Comment un jeune comme lui peut-il passer inaperçu au repêchage? Il mesure 6pi 5 po et il est un défenseur droitier, quelque chose que nous recherchons tous. J’aimerais bien savoir pourquoi nous l’avons tous ignoré», a signalé Hextall, ajoutant qu’il s’était nettement démarqué des autres dès ses premiers coups de patin à titre de joueur invité au camp des recrues des Flyers en 2015.

L’article se termine sur cette citation de Myers.

«Je crois que tout est une question d’attitude et d’état d’esprit. Si tu t’imagines jouer à des niveaux plus élevés, que tu y crois vraiment et que tu y mets les efforts. Tout est possible. Ça m’est arrivé.»