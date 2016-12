Revers des Wildcats au Cap-Breton

Si le match de mercredi contre les Screaming Eagles du Cap-Breton est à l’image de ce que sera le reste de la saison, les Wildcats de Moncton risquent de trouver le temps long.

La troupe de Darren Rumble (13-21-0) a subi une défaite bien méritée de 5 à 1 face aux Aigles criards (18-15-3) à Sydney, dans leur premier match depuis que l’équipe a envoyé plusieurs vétérans sous d’autres cieux.

Le gardien des Wildcats, Dominik Tmej (notre photo), a été bombardé de 44 lancers, dont 21 dans la seule deuxième période.

Jordan Ty Fournier, avec ses 13e et 14e de la saison en plus d’une passe sur le filet de Tyler Hylland (5e), a mis le match hors de portée des visiteurs après 40 minutes de jeu. Leon Gawanke (3e) et Giovanni Fiore (24e), ce dernier en désavantage numérique, ont complété pour les Screaming Eagles.

Seul Alexandre Renaud, avec son 5e but en fin de troisième période, a pu déjouer Kyle Jessiman, qui a eu à stopper 30 des 31 tirs.

En fait, cette rencontre a été difficile pour plusieurs nouveaux venus chez les Wildcats. Logan Johnston (-2), Charles Taillon (-1), Julien Tessier (-1) et l’Acadien de Val-d’Amour Francis Thibeault (-2) ont tous terminé la soirée avec un rendement négatif, tout comme Mika Cyr (-2).

Les Wildcats retrouveront leurs partisans vendredi, en recevant la visite des Sea Dogs de Saint-Jean.