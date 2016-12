Le Titan se paie un jeu blanc face aux Sea Dogs

Blanchir les meneurs du classement général tout en les limitant à seulement 21 lancers tient presque du miracle. C’est l’exploit que le Titan d’Acadie-Bathurst a réalisé, mercredi soir, en dominant les Sea Dogs de Saint-Jean par la marque de 3 à 0 ainsi que 39-21 au chapitre des tirs au but.

Certes, les 2100 spectateurs réunis au Centre régional K.-C.-Irving n’ont pas vu la pleine équipe des Sea Dogs, qui étaient privés de quelques éléments importants (Mathieu Joseph, Thomas Chabot et Jakub Zboril, tous au Championnat mondial de hockey junior), mais si les hommes de Mario Pouliot continuent de jouer comme ils le font depuis un mois, c’est clair qu’ils vont remporter leur large part de matchs d’ici aux séries éliminatoires.

Avec cette victoire, le Titan (18-15-3, 39pts) a maintenant remporté huit de ses 11 derniers duels.

Un gain qui fait également bien paraître le directeur général Sylvain Couturier, lui qui s’était donné pour mission d’améliorer la défensive en allant chercher les défenseurs Zachary Malatesta et Adam Holwell à Moncton, de même que le gardien Anthony Dumont-Bouchard à Drummondville.

Malatesta et Holwell, comme tous leurs coéquipiers d’ailleurs, ont été solides en territoire défensif, alors que Dumont-Bouchard a été parfait en bloquant les 21 rondelles dirigées vers lui. Il s’agissait déjà d’un troisième jeu blanc pour lui cette saison, un sommet dans la LHJMQ qu’il partage avec trois autres gardiens.

«J’ai été très impressionné par la façon dont les gars ont joué ce soir, affirme Mario Pouliot. L’exécution, malgré la pause de Noël, était très bonne. Du premier au dernier, ils ont été excellents.»

«Les défenseurs ont été solides pour fermer le jeu et ils ont bien travaillé dans la relance de l’attaque. Nos avants, eux, ont été rapides et intenses. Vraiment, je lève mon chapeau aux joueurs ce soir. C’est possiblement notre meilleur 60 minutes de jeu jusqu’ici cette saison», confie l’entraîneur.

Jordan Maher (11e), Félix Boivin (9e) et Vladimir Kuznetsov (9e) ont réussi les buts des locaux, tous trois lors de la période médiane.

Pour Kuznetsov, il s’agissait pour lui d’un cinquième match de suite avec au moins un point. Depuis son réveil offensif à la mi-novembre, le gros numéro 98 a compilé huit buts et 13 passes pour 21 points en 17 parties. Daniil Miromanov a cependant vu sa séquence personnelle s’arrêter à sept rencontres.

Même s’il a été blanchi de la feuille de pointage, Dawson Theede a lui aussi impressionné avec cinq mises en échec, trois tirs au but et sept mises en jeu remportées sur une possibilité de 12.

«Bien sûr, il manquait quelques pièces importantes dans le camp des Sea Dogs, mais nous les avons quand même blanchi», souligne Pouliot.

Dans le camp des Sea Dogs (22-8-4, 48pts), Callum Booth n’a pas mal fait à son premier départ depuis son acquisition des Remparts de Québec. Booth a repoussé 36 des 39 tirs de l’équipe locale.

Les Sea Dogs reprendront l’action vendredi en se mesurant aux Wildcats au Colisée. Le même soir, le Titan se rendra à Charlottetown pour affronter les Islanders au EastLink Centre.

Le Titan sera encore une fois privé du Letton Rodrigo Abols, qui a toujours deux matchs de suspension à purger. Le défenseur Luc Deschênes, absent ce soir, pourrait toutefois réintégrer l’alignement vendredi.

À moins d’une surprise, Dumont-Bouchard sera également de retour devant sa cage.

«Nous sommes allés le chercher à Drummondville parce qu’il compétitionne et qu’il reste calme devant son filet. Ce soir, il a fait deux gros arrêts et il a très bien contrôlé les rebonds. Comme il vient d’obtenir un blanchissage, qu’il n’a pas été très occupé et que nous avons une journée de repos, il devrait être à son poste contre les Islanders», a révélé Pouliot.