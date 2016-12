Les Voltigeurs de Drummondville montrent la sortie au gardien acadien Frédéric Foulem

Il y a 10 jours, à la suite de la transaction qui a envoyé Anthony Dumont-Bouchard au Titan d’Acadie-Bathurst, le gardien Frédéric Foulem croyait dur comme fer qu’il en avait enfin terminé avec les ménages à trois, lui qui n’a pas vécu autre chose depuis son entrée dans la LHJMQ il y a deux ans. Voilà que les Voltigeurs de Drummondville ont décidé de le renvoyer à la maison avec la promesse qu’ils tenteront de lui trouver une nouvelle équipe d’ici au 6 janvier.

Le vétéran Émilien Boily, un produit local, agira désormais comme adjoint à la recrue Olivier Rodrigue.

Le plus étonnant dans cette annonce est que l’Acadien de Dieppe perd sa place au profit d’un gardien âgé de 19 ans qui n’a pour toute expérience qu’une seule partie dans le circuit Courteau.

Bref, même s’il est lui aussi âgé de 19 ans, Foulem était bien loin de se douter que pareil scénario l’attendait après le congé de Noël. Surtout que les Voltigeurs ont offert un choix de troisième ronde, il y a un an, pour le sortir de Shawinigan.

«Ils ne m’ont pas vraiment donné de raisons, révèle Foulem. Il faut croire que je n’étais pas au bout de mes surprises.»

Dans une entrevue accordée à l’hebdomadaire L’Express, le directeur général adjoint des Voltigeurs, Stéphane Desroches, a laissé sous-entendre que le véritable responsable du départ de Foulem est l’entraîneur des gardiens Olivier Michaud.

«Olivier a un penchant pour Boily. Il le connaît bien et il veut travailler avec lui d’ici à la fin de la saison. Depuis deux ans, Émilien a acquis beaucoup d’expérience comme gardien numéro un dans les équipes où il est passé», a confié Desroches à l’Express.

Ce dernier a aussi profité de l’occasion pour décocher une flèche à l’endroit de Foulem.

«Foulem n’a pas été à la hauteur des espoirs qu’on a fondés en lui. On va essayer de l’accommoder pour qu’il ait la chance de continuer à jouer dans la LHJMQ», a révélé Desroches.

Il est vrai que Foulem n’a rien cassé depuis ses débuts dans la ligue la saison dernière.

Lors de sa première campagne, partagée entre les Cataractes et les Voltigeurs, il a compilé une fort modeste fiche de huit victoires et neuf revers tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 3,92 et un taux d’arrêt de ,869. Et cette saison, Foulem n’affichait qu’une moyenne de 5,13 et un pourcentage d’efficacité de ,841.

À sa défense, il faut dire que ce n’est jamais facile de jouer les deuxième ou troisième violons dans un ménage à trois.

«Je n’ai pas été chanceux jusqu’ici. Je veux juste ce qu’il y a de mieux pour moi. Je laisse toutes les portes (options) ouvertes, mais ma priorité est de demeurer dans la LHJMQ», mentionne Foulem, dont les droits dans la Ligue junior A des Maritimes appartiennent aux Commandos de Dieppe.

«Je suis en grande forme et je me sens prêt à aider n’importe laquelle équipe», ajoute l’athlète de 6 pieds 1 pouce et 180 livres, qui ne dirait pas non à un transfert dans une équipe des Maritimes.

Frédéric Foulem a été repêché en septième ronde (115e au total) par le Titan d’Acadie-Bathurst en 2013.