Antoine Morand nullement inquiet

Limité à trois maigres passes dans ses 10 derniers matchs, ce qui se veut probablement sa plus longue disette depuis qu’il joue au hockey, Antoine Morand reste néanmoins d’un calme olympien. Peut-être boue-t-il à l’intérieur, mais si c’est le cas il le cache drôlement bien.

Il faut dire que les choses vont rondement pour le Titan, qui ont remporté huit de leurs 11 dernières rencontres. Comme dirait l’autre: «quand l’équipe gagne, on a pas à se plaindre».

«Les léthargies font partie du hockey», révèle le talentueux numéro 88 d’Acadie-Bathurst.

«Parfois tu profites d’une séquence où tu récoltes des points pendant 10 matchs de suite, d’autres fois ça ne fonctionne pas. J’estime quand même que je joue du bon hockey pour mon équipe ces temps-ci. Je travaille fort et tôt ou tard ça va bien finir par payer», affirme celui qui est considéré comme l’un des beaux espoirs de la LHJMQ en vue du prochain encan de la Ligue nationale.

À l’évidence, Morand avait davantage le goût de parler des succès de l’équipe. Rien que penser à la victoire de mercredi le fait sourire.

«Ça fait toujours du bien de battre les meilleures équipes de la ligue. Ça prouve à quel point nous avons aussi un club solide. Contre les Sea Dogs, nous avons joué exactement comme nous en sommes capables. Et quand nous jouons comme ça, nous sommes très difficiles à battre», souligne Morand, qui totalise 31 points en 36 duels cette saison.

«Nous n’avons plus rien à envier aux autres équipes. Nous avons de la profondeur et nous croyons en nous. Pendant longtemps, le Titan a traîné une mauvaise réputation mais ce temps-là est terminé. Je crois sincèrement que nous allons en surprendre plusieurs dans les prochains mois», assure-t-il.

«Avec les nouveaux joueurs qui se sont ajoutés, le meilleur est à venir pour nous. (Zachary) Malatesta et (Adam) Holwell sont deux arrières mobiles et solides en zone défensive. Ils vont non seulement enlever de la pression sur les autres gars, mais ils vont aussi nous donner de grosses minutes de qualité sur la glace», indique-t-il.

«Et (Anthony) Dumont-Bouchard a été très solide mercredi. Il a fait les gros arrêts pour s’assure que nous restions dans le match. Tous les gars jouent avec confiance et nous poussons tous dans la même direction», ajoute Morand.

Le Titan (18-15-3, 39pts) reprend l’action vendredi soir en rendant visite aux Islanders de Charlottetown (21-12-1, 43pts) au EastLink Centre.

Le défenseur Luc Deschênes, absent mercredi soir, devrait normalement réintégrer l’alignement. Quant à Rodrigo Abols, il lui reste encore deux matchs de suspension à purger.

Toujours vendredi, les Sea Dogs (22-8-4, 48pts) seront les visiteurs au Colisée de Moncton pour y affronter les Wildcats (13-21-0, 26pts).