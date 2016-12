Donat Lacroix, le gardien devenu chanteur

On dit d’un chat qu’il a neuf vies. Donat Lacroix n’est sûrement pas très loin derrière. En plus d’avoir fait la promotion de la culture acadienne à travers le monde en chantant la mer et Caraquet pendant six décennies, il a aussi joué la comédie sur scène, au petit écran et au cinéma. Sans oublier qu’entre chaque performance, il était tantôt pêcheur, tantôt charpentier. Mais avant de devenir cet homme à tout faire, il a d’abord été un athlète accompli. Ses trois sports de prédilection étaient l’athlétisme, le baseball et le hockey.

Pendant les années 1950, ce grand adolescent de 6 pieds 3 pouces excelle tellement dans le sport que s’il était né une quarantaine d’années plus tard, son destin aurait probablement pris un chemin différent.

Que ce soit comme gardien au hockey, lanceur au baseball ou sauteur en athlétisme, Donat Lacroix a atteint par ses seuls efforts des standards sportifs élevés. Et, faut-il le préciser, à une époque où une image dans un livre était souvent le seul conseil disponible, faute d’entraîneurs qualifiés.

Celui qui atteindra la célébrité plusieurs années plus tard grâce à des succès tels que Viens voir l’Acadie, Jos Frédric et Yésouh, a commencé à faire parler de lui comme hockeyeur à l’âge de 13 ans.

«Il se jouait du bon hockey quand je suis arrivé à l’Université du Sacré-Coeur (ULC) de Bathurst, au début des années 1950. Claude Duguay, qui est aujourd’hui médecin à Rimouski, a même été recruté par Toronto (N.D.L.R. – Le Canadien lui a également manifesté un grand intérêt). Claude, c’était tout un joueur», raconte-t-il.

Pendant la même période, on retrouvait aussi chez les Lions de l’USC trois excellents hockeyeurs de Saint-Isidore, soit les frères Haché, Joe et Rhéal, de même que Jean-Guy Morais. Les jeunes pouvaient évoluer pour l’une des deux équipes, celle des plus petits et celle des grands qui regroupait les gars âgés de 18 à 20 ans.

«Notre famille n’était pas riche et je n’avais qu’une vieille paire de patins. Ma seule chance de faire l’équipe était donc de devenir gardien puisque l’équipement était fourni. C’est ce que j’ai fait», confie celui qui goûtera aussi au théâtre et à la chanson pendant ses études à Bathurst.

Donat Lacroix ne mettra pas de temps à faire sa marque avec les Lions. Dès sa deuxième année à l’USC, il est muté dans l’équipe des grands malgré ses jeunes 14 printemps. Il deviendra tellement bon qu’il raflera le titre d’athlète par excellence en 1956-1957 et en 1957-1958.

«Je me souviens de la fois où nous avions disputé une partie hors-concours à l’extérieur. C’était contre les Papermakers ou les Marchands de Shippagan. À un moment donné pendant la partie, j’étais penché et un tir frappé a dévié sur le bâton de l’un de mes coéquipiers pour m’atteindre directement sur le crâne. Je me suis aussitôt écrasé avec une grosse coupure sur la tête. C’est dur une rondelle dure qui est gelée», affirme-t-il en ricanant.

«Ils ont dû arrêter le match, le temps que j’aille me faire coudre à l’infirmerie qui était située au Juvénat, juste à côté du collège. L’infirmière a d’abord coupé les cheveux près de la blessure, a désinfecté la coupure puis a mis un gros pansement blanc avec une calotte pour tenir ça. Trente minutes après j’étais de retour pour compléter le match», révèle-t-il non sans un brin de fierté dans la voix.

«Les gardiens ne portaient pas de masque dans ce temps-là, souligne-t-il. Il ne fallait pas avoir peur de la rondelle.»

À l’automne 1958, Donat Lacroix poursuit ses études à l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il y continuera bien sûr son aventure dans le sport.

C’est d’ailleurs lors de cette période qu’il se verra dans l’obligation de mettre un terme à ses aspirations dans le hockey.

«Nous affrontions l’équipe de l’Université Laval à Québec et j’ai reçu une rondelle en pleine figure, sous l’oeil droit. Je me suis écrasé, complètement assommé. On ne me reconnaissait pas tellement j’avais le visage enflé et noir. J’ai été trois semaines à cracher des caillots de sang le matin», se remémore-t-il.

«L’impact a été tel que l’os sous l’oeil est entré un peu par en-dedans. Ç’a été une opération terrible. Ils ont sorti plein de morceaux d’os et ça n’a malheureusement pas guéri comme il faut. C’est d’ailleurs à partir de là que j’ai développé un tic. Quand je respirais du nez, la narine collait et instinctivement je faisais une grimace en expirant. J’ai toujours ce tic. Ç’a été la fin de ma carrière dans le hockey», confesse-t-il.

«Il fallait être fou pour être gardien dans le temps. Je me souviens de la fois où il y avait eu une mêlée devant le filet et je me suis retrouvé les deux mains prises sous un joueur. J’ai alors eu la drôle d’idée d’arrêter la rondelle avec ma tête. Je ne racontais rien à mes parents (Alphonse et Lauza) concernant mes blessures. Heureusement, je n’allais à la maison qu’à Noël et à Pâques. Parce que sinon, ma mère n’aurait pas trouvé ça drôle», lance-t-il en riant.

Donat Lacroix dit ne conserver que de beaux souvenirs de son aventure dans le hockey, même les blessures.

«Je me souviens de la fois que le directeur du collège nous a mis au défi de battre l’équipe du collège Saint-Joseph de Memramcook. Si nous remportions le match, tous les élèves avaient congé de classe. Claude Duguay avait joué la partie de sa vie et nous avions eu notre congé», indique-t-il.

«Même les blessures sont aujourd’hui des beaux souvenirs. J’adorais tellement faire du sport. J’étais un maniaque de l’entraînement. Mais au hockey, je dois admettre que j’étais un brin innocent. J’étais surtout ardent. J’y mettais du coeur. Le hockey m’a aussi appris à bouger. Ça m’a drôlement servi ensuite sur scène», ajoute avec humour celui qui célébrera en mai son 80e anniversaire de naissance.