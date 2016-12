Ces hockeyeurs devenus artistes

À part le fait qu’ils baignent dans la musique et qu’ils soient acadiens d’origine ou d’adoption, Roch Voisine, Maxime McGraw, Wilfred Le Bouthillier, Donat Lacroix, Joey Losier, Julien Breau, Marc Lamontagne et Dominique Breau ont tous en commun d’avoir joué du hockey de haut niveau pendant leur jeunesse.

On parle ici d’artistes qui ont pratiqué notre sport national dans l’un ou les calibres suivants: pee-wee, bantam et/ou midget AAA, junior, senior, universitaire et professionnel.

Et si on ajoute le comédien Robert Gauvin et l’humoriste Nathan Dimitroff, c’est pas moins de 10 artistes masculins de la francophonie néo-brunswickoise qui ont d’abord rêvé à une carrière dans le hockey avant de s’imaginer sur une scène.

Étrangement, de ce nombre, six ont occupé la position de gardien de but. Il y a d’abord Wilfred Le Bouthillier et Maxime McGraw, qui se retrouvent régulièrement ensemble quand ils ne mènent pas leurs projets solos avec la formation Les Gars du Nord.

Avant de connaître la gloire en remportant l’édition 2003 de Star Académie, Le Bouthillier a joué quelques parties avec les Alpines de Tracadie (senior) pendant la saison 2000-2001. McGraw, de son côté, a gardé les buts des Rivermen de Miramichi (midget) avant d’accrocher pour de bon ses jambières pour se consacrer à la musique.

Dominique Breau et son neveu Julien Breau, tous deux du groupe Prenez Garde, sont eux aussi d’anciens portiers de qualité. Dominique a porté les couleurs des Alpines de Tracadie (senior) au milieu des années 1980. Julien, pour sa part, a évolué à la fin des années 1990 au sein de la NCAA avec les Polar Bears du Bowdoin College (universitaire). Il a aussi disputé quelques rencontres avec les Alpines (senior).

Robert Gauvin, quant à lui, a connu du succès dans le midget AAA avant de se faire les dents au niveau senior. Il a d’ailleurs joué pour trois équipes de la Péninsule acadienne, soit Shippagan, Grande-Anse et Lamèque.

Enfin, l’aîné du groupe, Donat Lacroix, a protégé dans les années 1950 le filet des Lions de l’Université du Sacré-Coeur de Bathurst, puis celui de l’équipe de l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (universitaire).

En ce qui concerne les quatre autres artistes, Roch Voisine a été repêché par les Remparts de Québec en 1980, sans toutefois y disputer un seul match, mais a par contre évolué pendant quatre saisons avec les Gee Gees de l’Université d’Ottawa quelques années plus tard.

L’Acadien d’adoption Marc Lamontagne, que le public a pu découvrir comme chanteur lors du dernier Gala de la chanson de Caraquet, a évolué un bref moment au niveau professionnel avec la formation de Tulsa dans la CHL, avant de venir compléter sa carrière de hockeyeur avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton. En 2003, des blessures à un genou l’ont forcé à se trouver une nouvelle passion et c’est alors que la chanson est arrivée dans sa vie.

Joey Losier, du groupe La Belle Amanchure, a disputé plusieurs campagnes avec les Alpines de Tracadie, quand l’équipe n’était pas surnommé le Stade, le Capitaine Frank ou encore le MQM.

Et avant de commencer à faire rire sur scène, Nathan Dimitroff s’est avéré un excellent hockeyeur, tant au niveau pee-wee que bantam AAA. Il a aussi goûté un peu au hockey midget AAA ainsi qu’au hockey senior avec les Alpines de Tracadie.

Comme il nous fallait absolument une fille et que les chances d’en trouver une s’étant par la suite dirigée vers la création artistique étaient nettement plus minces, nous avons également retracé Tina Pineault, qui a évolué quelques saisons avec les Vedettes de l’école Mathieu-Martin Dieppe au niveau scolaire. Quoique sur patins, cette dernière a aussi représenté la province aux Jeux du Canada en ringuette.

Au cours des prochains jours, nous publierons des entrevues réalisées avec six de ces artistes. Nous débutons aujourd’hui avec Robert Gauvin et Donat Lacroix.