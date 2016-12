LHSAC: Rémi Doucet est toujours au sommet de son art

À 32 ans, Rémi Doucet fait partie de la dernière génération de hockeyeurs qui ont joué du hockey de haut niveau à la fin des années 1990. Comme tous les joueurs de son âge, il sait très bien que d’ici quelques années, les patinoires seront les théâtres de joueurs qui auront appris notre sport national pendant le nouveau millénaire.

Doucet, qui est l’un des trois patineurs âgés de 29 ans et plus dans l’alignement des Rameurs de la baie des Chaleurs – Gary Frenette et Daniel Roy sont les deux autres -, n’est malgré tout pas encore prêt à passer le flambeau.

Doucet (16-18=34) est toujours capable de grands matchs et sa première place dans la colonne des pointeurs de la Ligue senior Acadie-Chaleur en est une belle preuve.

Comme quoi aussi il lui restait encore pas mal d’essence dans le réservoir après avoir accompli le même exploit, la saison dernière, avec le Dynamo de Kedgwick dans le Circuit régional de hockey.

«Il y a plusieurs jeunes que je ne connaissais pas qui m’impressionnent dans cette ligue cette saison», affirme le hockeyeur originaire de Petit-Rocher.

«Je pense à des gars comme Charles Gaudet, à Baie-Sainte-Anne, Jesse Mallais, à Tracadie, ou encore Francis Thériault, à Caraquet. Chez les Rameurs, nous avons Morgan Nicolas, Simon Comeau et Kyle Rose. Ces trois jeunes connaissent une très bonne saison. Ils jouent un rôle important dans les succès de l’équipe», souligne Doucet.

Le vétéran se dit également satisfait du calibre de jeu offert dans la LHSAC.

«C’est pas mal à ce que je m’attendais. Il y a des joueurs rapides comme dans toutes les autres ligues. Bien sûr, il y a probablement près de 80% des gars qui n’avaient jamais joué senior ou qui ne l’avait pas fait depuis quelques années et ça explique pourquoi l’exécution n’était pas vraiment là au départ. Mais plus ça va, plus les joueurs s’habituent de jouer ensemble et ça va juste continuer de s’améliorer», dit-il.

«Dans pas trop long, le calibre va se comparer à celui du Circuit régional qui fonctionne aussi avec la formule de joueurs locaux. Ce sera par contre important d’ajouter une autre équipe la saison prochaine et de mieux ajuster les territoires pour les équipes qui ont moins de population. Ça va juste améliorer davantage la parité», ajoute-t-il.

Les Rameurs (8-5-2, 18pts) reprennent l’action vendredi soir en accueillant les Acadiens (7-5-0, 14pts) au Centre Réal-Boudreau de Beresford. Les trois premiers duels entre les deux équipes ont été remportés par le club qui jouait à domicile et chaque fois par une marge d’un ou deux buts.

«Ce sont deux équipes qui sont presque à forces égales, avec leurs forces et leurs faiblesses. Lors de nos matchs contre eux, nous avons commis plusieurs erreurs en zone neutre et les Acadiens ont su en profiter. Ç’a fait en sorte que nous avons tiré de l’arrière dans chacune des trois parties et c’est seulement à cause de notre attaque que nous sommes parvenus à revenir chaque fois. En les affrontant souvent ces temps-ci, c’est une bonne façon de créer une rivalité entre les deux équipes», ajoute Rémi Doucet.

Il s’agit du seul match à l’affiche ce week-end dans la LHSAC.

Victoire convaincante des Alpines

Jesse Mallais y est allé de deux buts et deux passes, Olivier Breau et Rémi Légère ont ajouté deux filets et une mention d’aide chacun et les Alpines de Tracadie ont défait les Ice Dogs de Néguac par la marque de 10 à 4, jeudi soir, dans un match de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

Jonathan Losier (1-1), Martin McGraw, Brandon Haché et Pascal Thériault ont été les autres buteurs des Alpines. Nicolas Richard et Ryan Ferguson ont obtenu deux mentions d’aide chacun.

La réplique des Ice Dogs est venue des bâtons d’André Savoie (2), Robert Gallant et Kris Keating. A.J. McKay a été crédité de deux passes.