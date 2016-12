Robert Gauvin et ses nombreux souvenirs derrière son masque

Comme plusieurs artistes en Acadie, Robert Gauvin est d’une versatilité remarquable. Il peut être tantôt comédien, tantôt humoriste, parfois auteur ou encore metteur en scène. Il lui arrive même de porter les quatre masques dans la même semaine. Et les masques, ça adonne qu’il s’y connaît drôlement puisqu’il a longtemps été gardien de but au hockey.

Robert Gauvin ne l’a pas dit clairement pendant l’entrevue, mais il ne fait aucun doute qu’il attribue une bonne partie de sa longévité dans le paysage culturel à son passé de hockeyeur.

«Le hockey m’a permis d’apprendre le travail en équipe et ça m’a beaucoup aidé pour le théâtre. J’y vois énormément de similitudes. Sur scène, tu dois parfois faire la passe ou encore protéger un coéquipier», confie-t-il.

«Je ne veux pas dénigrer les autres joueurs en disant ça, mais quand tu occupes la position de gardien tu dois composer avec une pression différente. C’est encore plus évident dans les matchs importants. Et ce genre de pression, c’est la même qu’on retrouve sur scène», dit-il.

«Je dirais même que faire face à un solide tir frappé ou encore se faire garrocher par Robert Maillet, c’est la même pression», ajoute en riant Robert Gauvin, qui faisait évidemment un clin d’oeil au récent spectacle Noël à la camp présenté au Pays de la Sagouine.

Après ses débuts comme gardien à l’âge de 12 ans, il commencera sérieusement à faire parler de lui pendant la saison 1985-1986.

Lui et Irois Léger, un ex-journaliste qui a retenu l’attention en 2013 en se portant candidat à la mairie de Montréal, étaient alors les deux portiers des Castors de la Péninsule acdaienne dans la Ligue midget AAA du Nouveau-Brunswick. Parmi les autres joueurs dans l’équipe, il y a Claude Lagacé, Edgar Mallais, Serge Thériault et le colosse Jacques Pinet, qu’il n’hésite pas à décrire comme le meilleur coéquipier qu’il ait connu.

«À la même époque, la ligue avait décidé de sélectionner des joueurs de chaque équipe pour représenter la province dans un tournoi à Boston. Je me souviens que Jacques, Serge et Daniel Gauvin étaient là avec moi.»

«Andrew McKim, qui a joué plus tard dans la Ligue nationale, faisait aussi partie de l’équipe. Il jouait également avec l’équipe bantam. Je me rappelle de cette journée où il a d’abord joué son match midget. Nous avions perdu, mais je crois qu’il avait marqué nos deux buts. Puis, aussitôt le match terminé, il s’est rendu sur l’autre glace qui était dans le même complexe. L’équipe perdait 2 à 0 et Andrew a marqué deux buts rapides pour égaler la marque. Tous les gars étaient vraiment impressionnés», mentionne-t-il.

Une autre anecdote que Robert Gauvin aime raconter concerne Matt Stairs, celui-là même qui a disputé près de 20 saisons dans le Baseball majeur. Peu de gens se souviennent que Stairs était également un bon joueur de hockey.

«Nous étions à Saint-Jean pour disputer deux matchs en autant de jours et les gars m’ont dit qu’il fallait que je fasse attention à Stairs. Je n’avais alors aucune espèce d’idée qui il était. Nous avons gagné le premier duel 5 à 0 et après la partie je faisais le fanfaron en demandant aux gars: “C’est qui ça Matt Stairs?”. Le lendemain, Saint-Jean a gagné 9 à 6 et Stairs en a compté six à lui seul», révèle Gauvin en riant.

Il représentera ensuite le D-6 de Marie-Esther au niveau scolaire, puis évoluera pendant quelques années au niveau senior avec les formations de Shippagan, Grande-Anse et Lamèque. Bruno Roussel, Yves Roussel, Gilles Cormier, Jean-Marc Finn et les frères Goupil, Bertrand, Antonio et Albert, ont déjà joué avec lui.

«Je conserve des souvenirs incroyables de mes années dans le hockey. Je joue d’ailleurs encore dans une ligue de garage à Moncton. Comme je n’ai plus les genoux pour garder les buts, je suis maintenant un attaquant», confie-t-il.

«Plus jeune, j’avoue que j’ai un temps rêvé de faire carrière dans le hockey. Ç’a changé quand j’ai découvert l’improvisation et les spectacles amateurs. J’ai découvert que j’adorais plus faire rire, que j’aimais mieux me faire applaudir que de recevoir des rondelles au visage», rajoute-t-il en riant.