Septembre: vives émotions à Rio, une tragédie et 17 manches sur la butte

L’Acadie Nouvelle vous présente sa revue de l’année sportive en Acadie. Aujourd’hui, le top 3 de septembre.

De grandes émotions

aux Jeux paralympiques

Les Acadiens ont vécu des émotions olympiques en double cet été. D’abord avec les Jeux olympiques en juillet, avec la coureuse Geneviève Lalonde et les arbitres en badminton Éric Desroches, Gérald Arseneault et Jean-Guy Poitras. Puis en septembre avec les Jeux paralympiques, gracieuseté du coureur Shayne Dobson, de la jeune nageuse Danielle Dorris et du joueur de goalball Simon Richard.

Danielle Dorris, de Moncton, âgée de seulement 13 ans, est devenue la plus jeune membre de l’équipe canadienne paralympique. Détentrice de plusieurs records nationaux en piscine, elle a vécu une expérience inoubliable à Rio en prenant part aux épreuves du 100m papillon, du 100m dos et 200m quatre nages individuel dans la division S-8.

Simon Richard fait partie de l’équipe nationale de goalball depuis quelques années. Il devenait donc logique que le Dieppois obtienne son billet pour l’Amérique du Sud avec ses coéquipiers. Il espérait une médaille, mais un tirage au sort défavorable à embêté le Canada, qui a néanmoins pu disputer le match de quart de finale.

Quant à Shayne Dobson, de Campbellton, sa place à Rio est venue guérir l’affront de 2015 quand il avait été ignoré des Championnats mondiaux d’athlétisme para. Au Brésil, il a terminé en cinquième place de la course du 1500 mètres T-37.

Une tragédie aux ondes

de choc inimaginables

Roberto Bob Bissonnette, le hockeyeur chanteur, a joué une saison avec les Acadiens de Caraquet. Une seule saison mais il y a créé des liens pour toute la vie.

Toute la vie…

Une vie qui a brusquement pris fin le dimanche 5 septembre, dans la rivière Restigouche, à Flatlands, près de Campbellton. Avec deux amis, le pilote Frédéric Décoste l’un des propriétaires de l’équipe de baseball des Capitales de Québec Michel Laplante, Bissonnette était venu en hélicoptère assister au mariage de son ami Yan Rail à Caraquet. Il en avait profité pour renouer avec grand plaisir avec ses anciens coéquipiers des Acadiens.

Le dimanche matin, il était allé pêcher des pétoncles près de l’île de Caraquet avec Joey Albert, tout juste avant son retour vers Québec.

Dans le coin du Restigouche, l’appareil survolait la rivière quand il a heurté des fils électriques avant de s’écraser dans l’eau. Seul Laplante a pu sortir vivant des décombres de l’engin, grâce à l’aide de bons samaritains.

«Bob ne voulait pas manquer mon mariage, a raconté Yan Rail, toujours sous le choc au lendemain de la tragédie. Dimanche, j’ai fermé la portière de l’hélicoptère et il m’a dit “J’t’aime mon chum”. Je lui ai répondu que je l’aimais aussi et ils sont partis…»

Une performance de…

17 manches sur la butte

Quiconque a joué au baseball sait pertinemment que le poste de lanceur est assurément le plus exigeant. Juste lancer des rapides et des balles à effet pendant quelques manches relève de l’exploit. Imaginez alors quand on le fait pendant… 17 manches.

Rémi Légère a été le héros du jour quand il a commencé et terminé le match qui allait permettre aux Aigles de Tracadie de surprendre et de remporter le championnat provincial de baseball intermédiaire A, un gain de 5 à 4 sur les grands favoris, les Cataractes de Grand-Sault.

«Là, c’est sensible un peu, a-t-il commenté en examinant son bras alors que ses coéquipiers scandaient en choeur “MVP! MVP!” autour de lui. Lundi, je vais probablement payer pour…»

Les cris de ses coéquipiers étaient pleinement mérités. Car en plus de lancer tout le match, Légère a également inscrit le point de la victoire sur un ballon sacrifice un peu court de Martin Losier. Posté au troisième coussin, il a détalé comme un lapin dès que la balle a été captée et il a réussi à devancer de justesse le relais au marbre, jetant du coup la frénésie dans le camp des Aigles.

Quelques événements marquants de septembre 2016

Les Cataractes de Grand-Sault sont champions pour une deuxième année consécutive de la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de la Miramichi.

Greg Sawyer remporte une deuxième fois de suite de Demi-marathon de Saint-François, en 1h17m13s.

Les Mudcats de Moncton sont les champions de la Ligue de baseball junior du N.-B.

La nouvelle Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur sera indépendante de Hockey NB.

Jérémie Pellerin et Laura Dickinson font fi du vent et de la pluie pour gagner le 10 km de Bathurst.

La hockeyeuse Noémie Chiasson choisit de jouer pour les Carabins de l’Université de Montréal.

Mika Cyr subit une sérieuse blessure à un genou au camp des Wildcats de Moncton.

Jeffrey Viel, du Titan d’Acadie-Bathurst, reçoit une invitation de l’Avalanche du Colorado.

William Basque, de Tracadie, se taille un poste chez les Olympiques de Gatineau.

La judoka Ariane Levesque est classée 52e au monde dans la catégorie féminine -78 kg.

Les Cataractes de Grand-Sault annoncent leur retour au sein du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest.

Moncton obtient le Championnat national de soccer U-14 en octobre.

Lee Roy remporte le 10 km de Tracadie en 33m45s.

L’entraîneur adjoint du Titan d’Acadie-Bathurst, Pierre Bergeron, démissionne après avoir été arrêté en état d’ébriété au volant de sa voiture avec deux joueurs de l’équipe à son bord.

Les Étoiles de l’école Grande-Rivière de Grand-Sault enlèvent un 20e titre provincial de balle-molle scolaire féminine AA en 22 saisons.