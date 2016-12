Courtney Sarault avec l’équipe nationale

Elle en rêve depuis qu’elle est toute petite. Mais dans quelques semaines, elle ne rêvera plus. Courtney Sarault aura bel et bien un maillot de l’équipe nationale sur le dos.

L’athlète de Moncton représentera le Canada pour la première fois de sa jeune carrière à l’occasion des Championnats du monde juniors de patinage de vitesse, qui seront présentés à Innsbruck en Autriche à la fin janvier.

Celle qui est la plus rapide de l’histoire du Nouveau-Brunswick dans son groupe d’âge (16 ans) au 500m sera la plus jeune d’un quatuor qui sera complété par Alyson Charles (Québec), Renee Steenge (Ontario) et Danaï Blais (Québec).

«C’est un sentiment incroyable et tout un honneur. J’ai toujours voulu représenter mon pays depuis que je suis jeune. Je suis vraiment reconnaissante d’en avoir enfin la chance», indique la patineuse de Moncton.

Sarault a mérité sa qualification la semaine dernière, lors des championnats canadiens qui avaient lieu à Calgary, avec une troisième position au classement général.

«Ça m’a pris un bout de temps avant de le réaliser. J’étais encore sur l’adrénaline de la compétition. C’est tout un feeling», confie-t-elle.

Sauf que l’athlète de 5pi 9po se doutait un peu qu’elle avait de bonnes chances d’atteindre son objectif.

«J’avais ramassé plusieurs points pendant la compétition. Après la dernière course, J’avais une bonne idée que j’avais assez de points pour être sélectionnée», mentionne Courtney Sarault.

«Je ne savais pas quoi faire, comment réagir. J’étais juste super heureuse. On se sautait dans les bras les unes et les autres.»

À Innsbruck, l’élève de 11e année à l’école Bernice-MacNaughton sera sur la ligne de départ des courses de 500m, 1000m, 15 000m et du relais par équipe.

«Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre comme niveau de compétition. Tout ce que je sais, c’est que toutes les patineuses vont être très fortes et rapides. Je dirais que le top 15 représente probablement un bon objectif pour moi», mentionne la fille de l’ancien joueur du Canadien de Montréal, Yves Sarault.

Son frère Chris évolue avec les Commandos de Dieppe, dans la Ligue de hockey junior des Maritimes.

D’ici le grand départ, la patineuse va parfaire sa technique et peaufiner les derniers détails de sa préparation.

«Je vais continuer à m’entraîner afin de me préparer le mieux possible. Mon but est de bien représenter mon pays au meilleur de ms habiletés», déclare-t-elle sur un ton rempli d’assurance.

Et quand elle regarde à plus long terme, Courtney Sarault a évidemment les Jeux olympiques dans le collimateur.

Mais ça, c’est une histoire pour un autre jour…