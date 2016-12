La fin d’une expérience mondiale pour Jean-Guy Poitras

Le dernier carreau de décembre sur la page du calendrier 2016 marquera la fin du mandat de Jean-Guy Poitras à titre de président du comité des évaluateurs et examinateurs des arbitres de la Fédération mondiale de badminton (FMB).

En même temps que se feront entendre les feux d’artifice soulignant l’arrivée de l’année 2017, Jean-Guy Poitras quittera officiellement une fonction qu’il a occupée durant 14 ans.

Son mandat initial, amorcé en 2002, aura donc été renouvelé à trois reprises durant cette période. Quand il jette un bref regard sur ces années, l’homme d’Edmundston reconnaît tout de go que lui et sa valise ont beaucoup voyagé.

Le badminton demeure un sport très prisé dans certains pays, dont en Europe et en Asie, où il s’est d’ailleurs rendu à près de 20 reprises durant son mandat.

«J’ai effectivement fait plusieurs voyages partout à travers le monde en occupant cette fonction. Le temps passe vite. Cela a été excitant et passionnant», a-t-il mentionné.

Durant sa carrière, Jean-Guy Poitras a arbitré plus de 1200 matchs internationaux. Il était sur les lignes lors des Jeux olympiques de Sydney en l’an 2000 et comme président du comité des examinateurs et évaluateurs des officiels en août 2016 à Rio.

Depuis 1995, il a été près de l’action durant tous les championnats du monde chez les hommes (Coupe Thomas), dames (Coupe Uber) ou en équipes (Coupe Sudirman).

Il a aussi «servi» son sport lors d’autres compétitions d’envergure comme les tournois préparatoires aux Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains, les championnats canadiens, américains et hollandais, ainsi que les Jeux d’hiver du Canada.

Ce ne sont pas tous et chacun qui souhaitent occuper une telle fonction. D’ailleurs, le Danois qui avait été pressenti pour lui succéder a tout simplement décliné l’aventure au début de l’automne. C’est un individu de l’Angleterre qui deviendra donc le prochain président du comité des évaluateurs et examinateurs des arbitres.

À titre de président de ce comité, le rôle de Jean-Guy Poitras était de s’assurer que le processus d’évaluation se faisait en bonne et due forme par les évaluateurs sur la scène mondiale. Ils sont environ une trentaine, soit quatre par continent.

Durant son parcours, il a permis à près de 85 officiels à être admis dans le prestigieux cercle des arbitres certifiés sur la scène mondiale, dont les Néo-Brunswickois Gérald Arsenault (Kedgwick) et Éric Desroches (Edmundston). Un autre officiel de Saint-Léonard, Rémi Beaulieu, est aussi dans le giron pour obtenir une pareille accréditation.

Jean-Guy Poitras est de plus l’auteur du cahier d’évaluation maintenant utilisé pour les évaluations.

Force est d’admettre que le cheminement de cet Acadien de Notre-Dame-de-Lourdes – une petite communauté rurale près de Saint-Léonard – sort de l’ordinaire.

«C’est vrai que ça peut paraître invraisemblable pour un francophone d’une petite communauté rurale du Nouveau-Brunswick. Mais ça démontre qu’il n’est pas impossible d’atteindre des échelons importants sur la scène mondiale quand on est respecté dans le travail que l’on fait», a poursuivi M. Poitras.

Badminton un jour, badminton toujours!

Comme il aura plus de temps libres, Jean-Guy Poitras entend continuer à se consacrer à sa passion pour la généalogie.

Il cumule près de 50 ouvrages à ce jour et une autre brique découlant de ses recherches sera lancée en avril lors du Salon du livre, a-t-il précisé.

En regardant en arrière, il constate que le badminton aura occupé une grande place dans sa vie. Mais il ne tourne pas la page pour autant.

«J’ai autant aimé être arbitre que responsable des évaluations. Je vais quand même tenter de me tenir près du badminton. En 2017, je serai au Pérou pour une assemblée en mai et j’assisterai aussi par la suite aux championnats du monde en Europe», a-t-il laissé entendre.

Comme autres honneurs découlant de sa carrière, Jean-Guy Poitras a été intronisé au Temple de la renommée des sports du Nouveau-Brunswick (2006) et au Temple de la renommée de Badminton Canada (2016). En 2008, la FBM lui a remis une distinction afin de souligner ses 25 années d’implication auprès de l’organisme.