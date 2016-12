Imama règle le cas des Wildcats

Les partisans des Wildcats de Moncton font mieux de s’habituer…

À son premier match depuis le 20 novembre, le gardien Matthew Waite a offert une performance sensationnelle devant la cage des Wildcats de Moncton.

Mais une poussée de sept buts de suite (dont deux en supériorité numérique) allait mener les Sea Dogs de Saint-Jean à une victoire de 7 à 2.

Le jeune Waite n’a pas grand-chose à se reprocher dans cet échec, lui qui a stoppé 34 tirs, dont plusieurs de l’enclave.

Bokondji Imama (21e, 22e et 23e) a mené l’attaque des gagnants avec un tour du chapeau.

Joe Veleno (2e), Cole Reginato (2e), Kyle Ward (3e) et Ian Smallwood (1er) ont aussi touché la cible pour Saint-Jean (23-8-3-1).

Liam Murphy (9e) et Simon Le Coultre (3e) ont répliqué pour les Wildcats (13-22-0-0) dans une cause perdante.

Après la rencontre, l’entraîneur Darren Rumble se disait déçu pour Matthew Waite.

«Il a été extraordinaire pendant deux périodes. Mais nous avons écopé de plusieurs pénalités et c’est là que le match a changé de bord», souligne-t-il.

«Nous avons un peu paniqué en tenant de garder notre avance. On a aussi vu que les Sea Dogs ont du talent en abondance», ajoute-t-il.

Avec 12 recrues dans son alignement, Moncton manquait clairement d’expérience.

Malgré toute cette jeunesse, les locaux ont trouvé le moyen de prendre une avance de 2 à 0.

Alexandre Renaud a fait dévier un tir de Duncan MacIntyre sur la barre horizontale, avant que Liam Murphy ne trouve le fond du filet quelques instants plus tard.

Simon Le Coultre a doublé l’avance des Wildcats à mi-chemin en deuxième période.

Les deux Acadiens de l’équipe, Mika Cyr et Francis Thibeault ont récolté des passes sur la séquence.

Mais toute bonne chose a une fin et l’attaque des Sea Dogs a finalement trouvé une solution à Waite en fin de deuxième période.

Même avec un défenseur sur le dos, Bokondji Imama a fait son petit Maurice Richard en déjouant habilement l’homme masqué de Moncton entre les jambières.

Ce même Imama allait profiter d’une supériorité de cinq minutes pour créer l’égalité 2 à 2 avec une minute à faire au deuxième tiers.

Et qui d’autre que le numéro 51 des Sea Dogs pour clouer le cercueil des locaux en troisième période?

Les Wildcats vont disputer leur dernier match de l’année 2016 samedi, en accueillant les Islanders de Charlottetown. L’Acadien Casey Fox sera de la partie pour les locaux.