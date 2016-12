Le Titan se bute à Matthew Welsh et s’incline 3 à 2

Ça fait des années que les Islanders de Charlottetown font la vie dure au Titan d’Acadie-Bathurst. C’était même déjà le cas à l’époque que l’équipe se faisait appeler le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard. Vendredi soir, le gardien Matthew Welsh s’est assuré que le supplice se prolonge. Ses 42 arrêts, combinés au but tardif du Néo-Brunswickois Sam King, ont permis aux Insulaires de l’emporter 3 à 2 devant près de 2500 spectateurs au EastLink Centre.

Il s’agit d’un cinquième gain en autant de duels cette saison pour les Islanders (22-12-1, 45pts) contre le Titan (18-16-3, 39pts) et d’une 26e victoire lors de leurs 40 derniers face à face.

«Je n’ai vraiment rien à reprocher à mes joueurs, révèle l’entraîneur Mario Pouliot. Welsh a été très solide de l’autre côté. Il a réalisé plusieurs gros arrêts.»

«C’était un vrai match de série éliminatoire ce soir. Il n’y avait pas beaucoup d’espace et les gars ont dû essuyer des coups pour obtenir des chances de marquer. En fait, nous aurions mérité un meilleur sort, où à tout le moins un point, mais comme je l’ai dit, ç’a été un match chaudement disputé», affirme Pouliot.

Vous pouvez parier que certaines des joueurs du Titan vont avoir une pensée pour Welsh pendant le voyage de retour, particulièrement Christophe Boivin et Antoine Morand qui l’ont bombardé tous deux de six tirs chacun. «Ce sont deux joueurs qui ont été menaçants toute la soirée et j’espère qu’ils vont nous aider à aller battre les Sea Dogs chez eux samedi soir», indique Pouliot.

Sam King, originaire de Saint-Jean, en était à son 3e filet de la campagne et d’un premier but vainqueur en carrière. Will Bower (6e), qui a lui aussi vu le jour dans la Ville portuaire, et Matthew Grouchy (7e) ont été les autres buteurs des Islanders.

Kynan Berger, avec son premier but en carrière dans la LHJMQ, et le capitaine Jeffrey Viel (21e) ont marqué pour le Titan. Zachary Malatesta a effectué sept mises en échec.

«Nos partisans commencent à réaliser que nous venons d’obtenir tout un joueur de hockey en Malatesta. C’est un rapide patineur qui est à la fois habile avec la rondelle et qui est très solide à un contre un», mentionne Pouliot.

Anthony Dumont-Bouchard a repoussé 32 devant la cage d’Acadie-Bathurst.

Le Titan terminera l’année en affrontant au Harbour Station les Sea Dogs de Saint-Jean, victorieux vendredi à Moncton. Rappelons que le Titan a triomphé par jeu blanc au compte de 3 à 0, mercredi, contre ces mêmes Sea Dogs.