Une année 2016 riche en moments forts pour le Titan

À défaut de grands exploits sur la patinoire, c’est sans l’ombre d’un doute la transaction qui a envoyée Guillaume Brisebois à Charlottetown qui s’est avérée le fait saillant de l’année 2016 chez le Titan d’Acadie-Bathurst.

Certes, il y a eu d’autres moments forts dans les derniers 12 mois, mais rien qui n’approche le départ hautement médiatisé de l’ex-numéro 55 d’Acadie-Bathurst.

Moins d’une semaine après l’élimination de l’équipe face aux Sea Dogs de Saint-Jean, l’agent de Brisebois, Allain Roy, a fait savoir au directeur général Sylvain Couturier que son client souhaitait une transaction. L’agent a de plus soulevé la possibilité que Brisebois évolue dans la USHL si jamais le Titan décidait de ne pas l’échanger.

Quelques jours plus tard, au grand dam de l’organisation, les Musketeers de Sioux City en faisaient son choix de 19e ronde. Un choix gaspillé puisque Brisebois, en tant que joueur sous contrat par une équipe de la Ligue nationale (Vancouver), était inéligible pour cet encan.

Le Titan finira par accéder à sa demande en l’envoyant chez les Islanders de Charlottetown, le 4 juin en compagnie d’un autre défenseur malheureux, Jake Barter. En retour, le Titan a mis la main sur l’arrière Luc Deschênes, un choix de deuxième ronde en 2017 qu’il utilisera le jour-même pour sortir Jonathan Bourcier de Chicoutimi, et un choix de première ronde en 2018.

Le 18 décembre, le Titan a frappé un autre grand coup en allant chercher les défenseurs Zachary Malatesta et Adam Holwell à Moncton, en retour de Francis Thibeault et de plusieurs choix au repêchage.

La plus belle histoire, toutefois, demeure celle de Dawson Theede. L’Ontarien, qui ne figurait plus vraiment dans les plans de l’équipe au terme de la dernière campagne, fait désormais partie de l’élite du circuit.

Le colosse de 6 pieds 3 pouces et 206 livres, dont le jeu robuste semblait être son seul atout, est aujourd’hui le troisième meilleur pointeur du club et au 34e échelon dans la ligue. De loin la meilleure transaction de Sylvain Couturier en 2016, peut-être même sa meilleure à vie. Rappelons que le d.g. du Titan a mis la main sur Theede le 4 janvier en ne cédant qu’un choix de 6e ronde aux Sea Dogs.

Le Letton Rodrigo Abols est une autre belle histoire qui mérite d’être soulignée. Si Couturier a raté son coup avec Bourcier, il ne s’est pas trompé avec le géant de Riga qui ne cesse d’impressionner.

Parmi les autres événements digne de mention, notons la nomination de Jeffrey Viel au poste de capitaine. Le Rimouskois a de plus créé une forte impression au camp des recrues de l’Avalanche du Colorado.

Le match de quatre buts de Daniil Miromanov pendant les séries éliminatoires a également retenu l’attention. Outre Miromanov, seuls Mark Simpson, Viel et Abols sont parvenus à réussir un tour du chapeau dans les 12 derniers mois.

La dernière année aura aussi été marquée par quelques nouvelles tentatives de l’organisation afin de ramener les partisans au Centre K.-C.-Irving.

Ce printemps, le Titan a même frappé fort en sabrant sérieusement dans le coût des billets de saison. La baisse est telle que le Titan vient aujourd’hui au deuxième rang dans la LHJMQ pour les abonnements de saison les moins élevés. Malheureusement, ça n’a pas eu l’impact souhaité. Et tout récemment, le Titan a décidé d’abandonner le traditionnel 50/50 pour le remplacer par la Chasse à l’As.

En 2016, la fiche du Titan aura été de 32 victoires et 41 défaites, dont six en prolongation ou en fusillade. Les hommes de l’entraîneur Mario Pouliot ont de plus marqué 255 buts et en ont alloué 284 à l’adversaire.

Mark Simpson (3 janvier au 29 janvier) et Antoine Morand (21 octobre au 12 novembre) ont pour leur part obtenu chacun une séquence de 10 matchs consécutifs avec au moins un point.

Enfin, notons que le match de fou disputé le 20 novembre à Halifax (victoire de 11 à 10) était la première fois depuis 1992 que deux clubs parvenaient à inscrire au moins 10 buts chacun dans une même partie.