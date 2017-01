Dumulong échangé à l’Océanic

Nicolas Dumulong est passé par toute la gamme des émotions, lundi, alors que le défenseur de 20 ans est passé du Titan d’Acadie-Bathurst à l’Océanic de Rimouski. Il va se présenter dans le Bas du fleuve avec enthousiasme, mais il avoue que ce sera très difficile de quitter l’Acadie.

L’ancien numéro 2 est passé à l’Océanic en retour d’un choix de sixième tour en 2018.

C’est avec des sentiments partagés qu’il a commenté la transaction.

«J’ai évolué comme joueur de hockey, mais aussi comme personne. Je suis très reconnaissant envers le monde de Bathurst, ma pension, mes coéquipiers. Je veux remercier tout le monde», a-t-il eu le temps d’expliquer, avant d’éclater en sanglots.

À l’autre bout du fil, un long silence a suivi.

«Je trouve ça tough parce que c’est une équipe qui a fait beaucoup pour moi. J’étais dévoué à une équipe, à un logo. C’était un sentiment d’appartenance qui était vraiment unique», avance-t-il en retrouvant son aplomb habituel.

«On avait une ambiance extraordinaire dans le vestiaire. Je m’entendais aussi très bien avec Mario (Pouliot) et les entraîneurs. Je ne suis pas triste de m’en aller à Rimouski, au contraire, mais je suis triste de quitter Bathurst. Mais c’est le monde du hockey.»

Il reconnaît que tout n’a pas été toujours rose à Bathurst, mais il n’échangerait son expérience pour rien au monde.

«Ce fut difficile par moment, mais ce qui nous gardait sur le chemin, c’était de voir l’évolution de l’équipe et de l’organisation. Si je compare avec la première journée que je suis arrivé ici et aujourd’hui, il y a eu une évolution incroyable», affirme le gaillard de 6 pieds et de 185 livres.

Dumulong se dit comblé d’aboutir avec une équipe comme Rimouski.

«Je suis content de pouvoir terminer ma carrière junior avec une bonne équipe. J’ai eu de super beaux moments ici et je suis très reconnaissant. Mais je voyais qu’il n’y avait plus de place pour moi à Bathurst», poursuit-il.

Le Québécois devait se retrouver à Moncton dans la transaction de Zachary Malatesta et Adam Holwell, mais il a préféré aposer son véto au transfert.

«Le point principal, c’est que je voulais me rapprocher de ma famille (il est originaire de Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal). Mes parents n’ont pas eu la chance de venir me voir jouer souvent. Ce n’était rien contre Moncton. Ça aurait été la même chose si ça avait été Halifax ou ailleurs dans les Maritimes. Je n’y serais pas allé», explique-t-il.

C’est donc avec enthousiasme qu’il déposera son équipement dans le vestiaire de l’Océanic.

«Ils veulent que je garde mon style de jeu physique. Ils voulaient aussi de l’expérience à la ligne bleue. Je vais jouer la même game que j’ai toujours jouée à Bathurst. Je veux apporter un bon jeu défensif et jouer physique, mais aussi montrer l’exemple aux jeunes.»

Les recrues de l’Océanic vont découvrir un professeur de premier ordre, et les partisans de l’équipe, un maudit bon gars.

Le Titan disputera son prochain match mardi soir, alors qu’il accueillera les Islanders de Charlottetown.