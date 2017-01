Maxime McGraw: le gardien qui aimait chanter et briser ses bâtons

Maxime McGraw jouissait d’une fort belle réputation comme gardien de but dans la première moitié des années 2000. Mais au-delà de son habileté à effectuer des gros arrêts, l’auteur-compositeur-interprète était également célèbre pour ses montées de lait sur la patinoire. Pour dire vrai, il a cassé tellement de bâtons qu’une légende continue de persister dans son Tracadie natal.

Avec humour, Maxime McGraw confirme qu’il avait un sale caractère une fois dans son uniforme de gardien.

«J’étais le genre à me fâcher facilement après une mauvais but, dit-il en riant. J’en ai cassé des bâtons. Je me souviens que quand j’ai arrêté de jouer au hockey, Jean-Marie Robichaud, du magasin Intersport, m’avait dit qu’il était content que j’arrête de jouer parce qu’il allait enfin pouvoir vendre des bâtons aux autres gardiens de la région. Je lui achetait toujours son stock avant que les autres puissent s’en acheter.»

Le propriétaire d’Intersport confirme l’anecdote, bien qu’elle soit un brin exagéré.

«Je le taquinais avec ça, mais c’est vrai qu’il était souvent au magasin, révèle-t-il. Je l’ai moi-même vu en casser quelques uns. C’était plus fort que lui, quand ça n’allait pas à son goût il fallait qu’il se défoule en cassant un bâton. Je peux te dire que, encore aujourd’hui, personne ne lui vient à la cheville comme casseur de bâton.»

Maxime McGraw a commencé à jouer au hockey à l’âge de 8 ans. C’est en regardant les exploits de son idole de jeunesse Martin Brodeur à la télévision qu’il a demandé à ses parents de l’inscrire dans le hockey mineur.

«C’est clair que l’idée de porter un masque et des jambières a joué un grand rôle, surtout que j’adorais Martin Brodeur», affirme-t-il.

Au fil des ans, Maxime McGraw a eu l’occasion d’évoluer en compagnie de l’immortel Luc Bourdon, de même que plusieurs autres joueurs de talent, dont Daniel Basque et Julien Rousselle.

«Le hockey a été une belle aventure pour moi. J’en conserve des moments inoubliables. Je pense entre autres aux fois que j’ai sorti ma guitare dans l’autobus pour chanter avec mes coéquipiers. Nous inventions des paroles de chanson à mesure et tout le monde embarquait», raconte-t-il.

L’un de ses ex-coéquipiers des Rivermen de Miramichi (midget AAA) confirme les spectacles improvisés dans l’autobus.

«Ça remonte à loin mais je m’en souviens encore très bien, confie Tyson Donovan en riant. Les vétérans avaient l’habitude d’enfermer les recrues dans la toilette et de laisser sortir seulement ceux qui étaient en mesure de raconter une histoire drôle ou encore de chanter une chanson. À cette époque, nous ne savions pas que Maxime savait chanter. Aussitôt qu’il a commencé à chanter, les vétérans ont été impressionnés et ils lui ont dit qu’il pouvait retourner à sa place. Toutes les autres recrues, dont moi, nous sommes restés emprisonnés. Maxime a souvent sorti sa guitare dans l’autobus.»

C’est justement à la fin de son stage de deux saisons avec les Rivermen que l’auteur-compositeur-interprète a décidé d’accrocher ses jambières. Dans son cas, l’appel de la musique était juste trop fort.

«Je n’avais plus le goût de faire les efforts pour aller plus loin dans le hockey. Comme des milliers de petits gars, j’ai rêvé un certains temps de jouer un jour dans la Ligue nationale, plus particulièrement avec le Canadien. Sauf que la guitare et la musique avaient aussi déjà commencé à prendre de la place dans ma vie.»

Maxime McGraw est d’avis que le hockey l’a quand même fort bien préparé dans sa carrière de chanteur.

«Je vois beaucoup de similitudes entre le hockey et la musique. La pression de se retrouver sur une scène ou sur la glace pour un match important se ressemblent pas mal. Une autre chose que le hockey m’a apporté c’est la discipline. Le hockey m’a appris à bien gérer ma vie. C’est grâce au hockey si j’ai appris à bien manger, ainsi que l’importance d’être prêt mentalement et physiquement avant un spectacle», ajoute-t-il.